40-летняя певица Альбина Джанабаева, супруга артиста Валерия Меладзе и бывшая солистка "ВИА Гры", ошеломила поклонников фото в свитере и без макияжа, заговорив при этом о том, "почему женщины убивают"

Как передает Politeka.net, артистка поделилась новыми кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Она предстала в свитере коричневого цвета с растянутым горлышком. На одном из фото на пальце девушки красуется изумительное кольцо с огромным камнем сочного зеленого оттенка.

На снимках лицо Альбины крупным планом. Заметно, что артистка без макияжа.

В своем посте Джанабаева решила спросить у поклонников, какие фильмы и сериалы те смотрят, и что могут посоветовать. Также она рассказала, что ей очень понравился сериал "Почему женщины убивают".

"Из предыдущего поста я поняла, что вы, мои подписчики, выбираете для себя проверенные источники информации и не травите себя всем этим безудержным потоком «новостей», который выливается на нас 😊!!! И это разумно☝🏼👏🏼 А теперь поделитесь, что сейчас смотрите, если удаётся, может какой то сериал классный)... Я начала смотреть «Почему женщины убивают»! Прямо очень нравится 👍🏼 #пятница #selfie #movienight #emerald by @julia.queensbee 💚❤️💛", - поделилась певица.

Комментирующие принялись обсуждать "сериальную" тему, а также восхищаться "уютными" домашними кадрами артистки.

"И свитер и перстень на обручальном месте а главное название))) женщины убивают)))), аж страшно)))), в кого так влюбленна?)"

"аж страшно от название сериала , 🔥 неужели от любви девушка может убить? 😢 Ужас"

"Альбина, Вам идут простые образы) Очень красивая😍"

"вы такая красивая😍! смотрю сейчас сериал «Утреннее шоу») он об изнанке телеиндустрии и в общем о всех проблемах современного общества

очень интересно😌"

"Ну я так и не поняла Ваши глаза синие или зеленые)) 😂????"

"Ну какая же вы милашка😘😘😘такая чистая и искренняя😍💋💐"

Ранее мы сообщали, Джанабаева ошеломила публику, показав себя в вечернем наряде с перьями и невообразимо пленительной зоной декольте.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.