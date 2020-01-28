Экс-солистка ВИА Гра Альбина Джанабаева показала стилистический студийный снимок, на котором предстала в откровенном наряде

Возлюбленная Валерия Меладзе на фото частично "засветила" свою грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Джанабаевой.

Так на новом опубликованном снимке "рыженькая" экс-ВИА Гра покрасовалась в новом имидже и светлом наряде, накидка поверх которого - просвечивала. Альбина, вероятно, остригла длинные волосы под карэ:

"Иллюзии, так же как и посуда, разбиваются к счастью", - подписала кадр артистка. На фото Альбина не улыбается, но задумчиво смотрит вдаль.

Волосы артистки смотрелись в кадре специфически, на лице ее виден яркий, но аккуратный мэйк. Фолловеры звезды отметили свою любовь к ней:

"Вы просто потрясающая"

"Вау, нереальный образ"

"Красавица"

Ранее экс-ВИА Гра красовалась в блестящем платье в пол, а ее напарница в подобного вида комбинезоне. Наряд Альбины был отличен глубоким V-образным декольте.

Волосы артистка подобрала в высокий хвост, пела со всей страстью, а также написала под видео о том, что никогда не поздно начать любить себя и учиться этому - никогда, также, поздно.

Поклонникам артистки очень ролик понравился, на видео артистки пели в окружении шоу-балета и выступление напоминает те, которые обычно показывают на "голубых огоньках" или подобного формата новогодних тематических концертах.

Фолловеры пишут, что Альбина прекрасно выглядит и еще даст фору многим молодым, правда, не все так считают: нашлись среди фанов в сети и такие, которые ясно высказали певице, что та заметно постарела.

Напомним, знойная блондинка из ВИА Гры еле удержала свои "персики" в жарком топе

А еще Politeka писала, что роскошная экс-ВИА Гра засветила аппетитные формы в прозрачном наряде

Также Politeka сообщала, что фигуристая экс-ВИА Гра показала самое сокровенное в пикантном купальнике