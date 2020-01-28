Экс-солистка ВИА Гра Альбина Джанабаева показала стилистический студийный снимок, на котором предстала в откровенном наряде
Возлюбленная Валерия Меладзе на фото частично "засветила" свою грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Джанабаевой.
Так на новом опубликованном снимке "рыженькая" экс-ВИА Гра покрасовалась в новом имидже и светлом наряде, накидка поверх которого - просвечивала. Альбина, вероятно, остригла длинные волосы под карэ:
"Иллюзии, так же как и посуда, разбиваются к счастью", - подписала кадр артистка. На фото Альбина не улыбается, но задумчиво смотрит вдаль.
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Волосы артистки смотрелись в кадре специфически, на лице ее виден яркий, но аккуратный мэйк. Фолловеры звезды отметили свою любовь к ней:
"Вы просто потрясающая"
"Вау, нереальный образ"
"Красавица"
Ранее экс-ВИА Гра красовалась в блестящем платье в пол, а ее напарница в подобного вида комбинезоне. Наряд Альбины был отличен глубоким V-образным декольте.
Волосы артистка подобрала в высокий хвост, пела со всей страстью, а также написала под видео о том, что никогда не поздно начать любить себя и учиться этому - никогда, также, поздно.
Поклонникам артистки очень ролик понравился, на видео артистки пели в окружении шоу-балета и выступление напоминает те, которые обычно показывают на "голубых огоньках" или подобного формата новогодних тематических концертах.
Фолловеры пишут, что Альбина прекрасно выглядит и еще даст фору многим молодым, правда, не все так считают: нашлись среди фанов в сети и такие, которые ясно высказали певице, что та заметно постарела.
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