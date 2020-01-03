Российская исполнительница Альбина Джанабаева показала праздничный кадр, где позировал практически «на коленях» у Санты

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки. Так на новом опубликованном кадре, Альбина красуется абсолютно без мейка, в свитере и мешковатых штанах. Не удивительно пишут одни – на улице холодно и европейская традиция, современная, разумеется, предполагает минимум макияжа на лице женщины. Другие – «забили тревогу», но об этом позже.

Сама певица на фото улыбается и выглядит счастливой:

«Он Существует!!! Всем передаёт привет 👋🎅 !!!», - подписала возлюбленная известного российского артиста Валерия Меладзе свое новое фото.

Стоит отметить, что на фото, невооруженным, как говорится, взглядом, видно – артистка слегка «опухла» - от холода, ли, возрастные изменения во внешности дают о себе знать – неизвестно, но факт, как говорится, налицо.

Некоторые подписчики Джанабаевой отметили, что лицо артистки с макияжем и без него – это два разных лица. Остальные пожелали певице и ее семье всего наилучшего в Новом 2020 году и порадовались такому детскому откровенному, в определенной степени – не каждая артистка решиться показаться полностью без макияжа, снимку.

Напомним, ранее артистка продемонстрировала свою подтянутую фигуру и подарила поклонникам практически новогоднее настроение.

Конечно же, без пикантных нюансов не обошлось. Так на новых фото женщина красовалась на съемках одного из новогодних шоу:

«Нет, не в тени, в сиянии ёлок, игрушек, съёмочных софитов!) наснимали красоты, - будем вас скоро радовать…», - подписала артистка снимок.

На съемках артистка была в черном стильном костюме под мужской крой и классической обуви на шпильке, наряд выгодно подчеркнул грудь артиски - последняя, немного "выглядывала" из V-образного декольте.

Поклонники засыпали экс-ВИА Гру множеством комплиментов:

«Милая Вы ❤!!!»

«Вау, красотка»

«Безумно красивый костюм и образ в целом!!)»

«Альбина, какой вы тонкий человек 🌹»

«... Мне уже снятся сны с Вами 😂😃»

«Огонь»

Ранее, артистка продемонстрировала свою любовь к извесному артисту на глазах у изумленной публики.

Супруги выступили на известном российском шоу Ивана Урганта и завели публику до непрерывных апплодисментов.

Так между мужчиной и женщиной ощущается и видна, что называется, искра - помимо прочего в выступлении, Валерий Меладзе схватил Альбину Джанабаеву за руку, а та хотела было прислониться к возлюбленному, но сдержалась и не сделала этот так ярко выраженно, как, вероятно, хотела.

На опубликованных кадрах артистка красуется в комбинезоне черного цвета со скромным, но декольте, Валерий - в костюме.

Во время выступления они они и это видно - очень старались понравиться публике, и, вероятно желали продемострировать с помощью своего творчества всю глубину чувств друг к другу.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.