Жена известного украинского танцора Влада Ямы Лилия похвасталась ярким красным образом на фоне "Феррари"

На фото Лилия села на капот элитного спорткара. Она в этот раз позировала в красном коротком платье и распущенными волосами, которые у нее почти по пояс. Известно, что Яма вместе с женой сейчас отдыхают в Майами, США, где они и взяли в прокат автомобиль. На фоне можно увидеть газон и дорогу, а также какие-то здания. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить кадры, а также написать комментарии. Все из-за того, что Влад опубликовал снимок жены в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что жена Влада Ямы избавилась от белья и показала, что делает с мужем в элитном Ferrari.

На фото можно увидеть Влада Яму в футболке и какой-то серой нижней одежде, а также Лилию в красном коротком платье. Супруга танцора для фото сделала губы "уточкой", а Влад приснял очки. Можно заметить, что Лилия решила для поездки на красном спорткаре не надевать белье. Фото получилось очень интересным и дорогим.

"Она мечтала прокатиться на красной Ferrari, а он просто хотел чтобы ей было хорошо!..", - написал танцор под снимком.

Фанаты успели поставить более 10 тысяч лайков, а также написали множество комментариев.

Сообщалось, что 37-летний украинский хореограф и танцор Влад Яма похвастался отдыхом за границей, в солнечном Майами.

Красавец поделился кадром в своем микроблоге в Инстаграм. Яма предстал с обнаженным торсом (к сожалению, фото "обрезано" практически по плечи) и в черной кепке с надписью "official". На заднем фоне лазурные воды океана с белыми "барашками" волн и чистый песочек. Артист кривляется на камеру, показывая тем самым свое удовольствие от шикарного отдыха.

Напомним, Влад Яма показал, что случилось с его лысиной, ожоги не скрыть

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