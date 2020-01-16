Влад Яма показал, как развлекается с семьей на отдыхе

Судя по соцсетям знаменитого украинского хореографа и его жены Лилии, они с сыном отправились на отдых в Майами. Супруги уже начали делиться кадрами своего путешествия.

Так, в Инстаграме Влада Ямы появилось новое короткое видео, судя по всему, снятое в номере отеля. Как сообщает Politeka, кадры были опубликованы в разделе Сторис.

На видео танцор развлекается тем, что лежит на кровати и перекидывается бутылкой с водой с человеком, который снимает его на камеру. И хотя на кадрах не видно, кто это, можно предположить, что это жена Ямы. Примечательно, что на видео танцор предстает в расслабленном образе: на кровати он лежит в одних шортах.

Позже Яма поделился еще одним видео, на котором они с семьей уже вышли на улицу и начали исследовать курорт. Хореограф одет по-летнему легко, а за ним на фоне можно разглядеть пальмы.

До этой поездки Влад Яма успел отличиться довольно необычным снимком. Мы писали о том, что он опубликовал фото, на котором позирует прямо на железнодорожном переезде - звезда сети приспокойно присел на обледенелые рельсы и при этом улыбался.

Стоит отметить, что танцор на снимке выглядит, как обыкновенный, проводящий свой отпуск на Западе Украины, в горах, турист: на спине объемный рюкзак, куртка, неприметная и в то же время - забавная шапка, трехдневная щетина:

«Куда ведёт дорога?... Всё зависит от нас самих. #яремче», - подписал он кадр с отдыха.

Поклонники артиста даже несколько растерялись, увидев такую фотокарточку, мол, такая звезда, я так прост, непретенциозен. Помимо прочего, фаны также написали Владу о том, что замечательно проводить отпуск именно в Украине и еще о том, что он прекрасно выглядит. А некоторым снимок представился отвратным зрелищем, потому как Влад, очевидно, забыл - в поездах туалеты работают, сбрасывая "отходы" прямо на рельсы, и артист присел, по сути, в грязь.

Напомним, раздетые Влад Яма с женой взорвали сеть страстным фото.

Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой показал настоящую страсть, пикантные фото облетели сеть.

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