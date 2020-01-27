Украинский хореограф Влад Яма показал последствия чрезмерного пребывания на пляже

Артист опубликовал свежее селфи с бокалом на фоне моря в Майями. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известного украинца.

«Утром - тренировка, днём - кабриолет, вечером - пляж!.. Про SPF думать некогда, кепку надевал, но видимо не всегда... (Для волосатых замечу, что в первую очередь сгорают участки тела, перпендикулярные солнечным лучам). Теперь я Вождь Краснолицых!..», – шутливо отметил Влад Яма на своей странице в сети.

Он приложил фото в доказательство, где позирует на камеру, нагнув голову красного цвета и опустив очки с глаз. Танцор щурится на солнце, но видно, что он счастлив и улыбается.

В комментариях поклонники отметили, что он все равно «классный» и пожелали скорейшего заживления ожогов.

«Классный распорядок дня👍😎Скорейшего заживления от солнечных лучей!», «Ох у меня так постоянно на отдыхе, а потом голова начинает кусками облазить, жесть)))», «Ровный загар для нудных», «Хорош!!», «А кепка же нужна была . Official - штука серьезная», «настроение важнее) сгорать. так с улыбкой», – смеются с поста Ямы в сети.

Напомним, что ранее счастливый танцор позировал вместе с женой на отдыхе. Они купили мороженое и наслаждались им вдвоем. Так, Яма показал свой милк-шейк фиолетового цвета в мини-кругу с единорогом, а Лилианна, продемонстировала фисташковый рожок с присыпкой.

Одеты они были не как звезды, а как обычные отдыхающие: в обычных футболках, Влад в черной, а Лилианна – в кремового цвета однотонной футболке и солнцезащитных очках.

В комментариях поклонники Ямы написали счастливым супругам, которые отдыхают в одном из самых теплых штатов Америки.

Напомним, раздетые Влад Яма с женой взорвали сеть страстным фото.

Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой показал настоящую страсть, пикантные фото облетели сеть.

Также Politeka писала, что Влад Яма показал, как развлекается с женой по утрам.