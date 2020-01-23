Украинский хореограф Влад Яма показал, как отдыхает с женой в Майами

Артист опубликовал свежее селфи с женой и показал свое любимое американское мороженое. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известного украинца.

Счастливый танцор позировал вместе с женой на отдыхе. Они купили мороженое и наслаждались им вдвоем. Так, Яма показал свой милк-шейк фиолетового цвета в мини-кругу с единорогом. Его жена, Лилианна, продемонстировала фисташковый рожок с присыпкой.

Одеты они были не как звезды, а как обычные отдыхающие: в обычных футболках, Влад в черной, а Лилианна – в кремового цвета однотонной футболке и солнцезащитных очках.

«За секунду до блаженства с нашим любимым мороженым...🍦😜», – подписал снимок хореограф.

В комментариях поклонники Ямы написали счастливым супругам, которые отдыхают в одном из самых теплых штатов Америки.

«Вам тепло, а у нас ветер, слякоть . Завидую белой завистью, да и мороженное вкусненькое», «Давай в Киев, здесь теплее», «Голодный парень, Влад», «Классные Вы и мороженое класс!!», – написали в социальной сети.

«Ждала этой встречи целый год!», – смеется Лилианна Яма.

Также в историях в инстаграм артист показал, что они с женой ходили в местный экопарк, где тесно общались и даже кормили экзотических животных. На фото Лилианна была в джинсовом костюме – джинсах и джинсовой курточке.

Напомним, что ранее Влад Яма показал жаркий снимок, где позирует рядом с супругой Лилией, а также блондинкой спортивного телосложения и мужчинами. Компания облачилась в яркую спортиную форму и направила свои взгляды прямо на фотографа. На фото известный танцор поиграл мышцами и продемонстрировал спортивную форму своего тела.

Напомним, раздетые Влад Яма с женой взорвали сеть страстным фото.

Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой показал настоящую страсть, пикантные фото облетели сеть.

Также Politeka писала, что Влад Яма показал, как развлекается с женой по утрам.