Украинского танцора Влада Яму на новом фото практически не узнать

Артист показался в весьма симпатичной компании. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известного украинца.

Так на новом своем фото Влад Яма позирует рядом с супругой Лилией, а также блондинкой спортивного телосложения и несколькими физически развитыми - накачанными или мускулистыми - проще говоря мужчинами. Компания облачилась в яркую спортиную форму и направила свои взгляды прямо на фотографа:

«Воскресное утро, о котором спина будет напоминать примерно до среды💪♀️ Спасибо за контроль», - подписал Влад свой новый снимок с тренировки.

Стоит отметить, что один из присутсвующих на фото мужчин был частично без одежды, чем привлек внимание фолловеров Влада. Более того, некоторым из них показалось, что тои и вовсе "затмил" бритоголового звездного красавца Яму, некоторым из подписчиков украинского танцора парень по центру на фото показался напротив - "отталкивающим" и неприятным, и даже "перекачанным", как выразились фаны Влада Ямы.

Напомним, ранее 37-летний украинский хореограф и танцор Влад Яма похвастался отдыхом за границей, в солнечном Майами.

Звездный красавец поделился кадром в своем микроблоге в Инстаграм. Яма предстал с обнаженным торсом (фото "обрезано" практически по плечи) и в черной кепке с надписью "official". На заднем фоне лазурные воды океана с белыми "барашками" волн и чистый песочек. Артист кривляется на камеру, показывая тем самым свое удовольствие от шикарного отдыха.

Судя по геометке, фото сделано в Haulover Park. Это городской парк площадью 99 акров, расположенный в Майами (США), штат Флорида.

Напомним, раздетые Влад Яма с женой взорвали сеть страстным фото.

Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой показал настоящую страсть, пикантные фото облетели сеть.

Также Politeka писала, что Влад Яма показал, как развлекается с женой по утрам.