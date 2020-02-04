Ксения Собчак будет вести новое ток-шоу на одном из центральных федеральных телеканалов РФ

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram эпатажной знаменитости Собчак и Youtube-видео «Вечерний Ургант». Сообщается, что промо к новому проекту Собчак снял ее супруг.

Так на кадрах звездная автор лежит в пенной ванне с полотенцем на голове и релаксирует, Ксения так расслабилась, видно в ролике, что вода перелилась через край и потекла по полу, в общем – целое бытовое ЧП. Но внезапно звонит телефон и высвечивается имя - некий Андрей:

«Что? Затопила? Прости, я слишком тщательно готовлюсь к выходу. А тебе пора сделать ремонт», - говорит Ксения позвонившему. Вероятно, скандальная телеведущая хочет сместить с места под главным софитом российского ТБ известного телеведущего с его шоу Андрея Малахова, и, этим роликом, якобы намекает на свои «наполеоновские планы».

Планы Собчак в своей программе прокомментировал звезда эфиров Первого канала (РФ) Иван Ургант:

«Она говорит с каким-то Андреем, что скоро-скоро, мы готовимся… И, конечно, у всех вопрос: "О чем шоу?". Никто не понимает. Судя по тому, что Ксения Собчак уже полгода не вылезает из ванной, есть вещи, от которых непросто отмыться», – сказал Ургант в свойственной ему юмористической манере.

Как известно, прошедшей осенью рекламный ролик с участием Собчак и подобного формата – звезда там тоже принимает ванну – снял для нее также Костя Богомолов.

Отметим, что внешний вид и личная жизнь Собчак интересует публику не менее, чем ее профпланы. Ранее Собчак поделилась снимком, где на ней был темный раздельный купальник, она со всем трепетом смотрит на белокурого малыша, отцом которого является экс-супруг Ксении - известный российский артист из творческой династии актеров - Максим Виторган.

Фото сделано не вблизи, поэтому особо не рассмотреть, что еще за девочка, также, приблизительно 3-4 лет возле Ксении и ее сына, но, похоже сама Собчак обществом своего малыша наслаждалась:

«Картина «Жизнь внесла свои коррективы» или «Собчак и маленькие гаденыши» А вы тоже полюбили чужих детей только когда появились свои или я одна такая?», - подписала она новый снимок.

Чего только не пишут поклонники и фолловеры Собчак под ее постом:

«Дети и гадкая утка Собчак". Так вернее будет...»

«Просто любишь когда, любишь полностью, без остатка»

«Такая себе, конечно, фигура»

«прикольный малой»

«Огромный прогресс, Вы раньше такая агрессивная были на детей»

«Мамуля ты прекрасная», - прокомментировала в частности певица Глюкоза.

Напомним, Собчак в Куршевеле догнало стыдное проклятие, о таком не рассказывают.

Как сообщала Politeka, Собчак огорошила домашним видео с раздевающимся сыном.

Также Politeka писала, что бывший муж Собчак слил в сеть неприличную переписку с няней их сына.