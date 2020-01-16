Что бы на это сказала Ксюша?

Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган показал странную переписку с няней их общего сына

Известный российский актер в прошлом году со скандалом расстался со своей женой после шести лет совместной жизни. От прошлого брака у пары остался трехлетний сын Платон, который большую часть времени живет с Собчак. При этом Виторган старается как можно чаще забирать мальчика к себе.

Недавно Собчак взяла сына на отдых в Куршевель, где малыш умудрился заболеть. После возвращения в Россию уходом за ребенком занялась няня.

Виторган сейчас находится в Санкт-Петербурге, однако его не может не беспокоить состояние сына. В связи с этим актер постоянно переписывается с няней Платона, которая рассказывает ему о состоянии ребенка. Как сообщает Politeka, актер решил поделиться забавным отрывком из этой переписки в своем Инстаграм.

Он опубликовал сообщение, которое отправила ему няня его сына. На нем внимание читателей сразу же привлекает курьезная опечатка.

«Доброе утро! Ночь прошла спокойно. Ср*л всю ночь кашля не было! Еще спит. Не бужу, пусть восстанавливается!», - написала няня.

Вскоре она сама заметила свою ошибку и тут же поспешила исправиться, отправив следом уточняющее сообщение: «Спал!!!».

«Переписка с няней. Одна опечатка - и настроение твое улучшилось», - прокомментировал курьез сам Виторган.

Отметим, ранее забавным видео с Платоном поделилась сама Ксения Собчак. Она опубликовала видео из номера отеля в Куршевеле, на котором маленький мальчик подходит к маме, задирает свитерок и удивляет Собчак неожиданной просьбой: «Мама, поцелуй мне пупик». Такая странная фраза рассмешила ведущую, однако она все же согласилась: «Хорошо, зайка».

«Неожиданное желание сына-закон!))) или «ребенок к встрече с Путиным готов!», - подписала видео Собчак, намекая на известный инцидент, когда президент РФ ни с того ни с сего поцеловал незнакомого мальчика в живот во время встречи с россиянами.

Напомним, Собчак огорошила домашним видео с раздевающимся сыном.

Как сообщала Politeka, Виторган ловко унизил Собчак, такое не прощают: неприличное фото взорвало сеть.

Также Politeka писала, что бывший муж Собчак опозорил Путина за слова об Украине: "Как же это отказывается?".