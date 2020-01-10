Российская телеведущая и политик Ксения Собчак на своей странице Instagram поделилась своим проблемным отдыхом в Куршавеле

Как рассказала Собчак, первый раз она приехала в Куршавель на отдых в 1998 году. Тогда она отдыхала в довольно дешевом отеле со своей сестрой и компанией сноубордистов. Именно они, по словам ведущей, научили ее кататься.

Ведущая отметила, что с тех пор она ежегодно ездит отдыхать в горы. Благодаря своей состоятельности она объездила кучу туристических мест, но Куршавель для нее - лучшее место на Земле. Собчак подчеркнула, что вернувшись сюда, чувствует себя абсолютно счастливой. По мнению ведущей, многое, за время пока она не посещала это место, изменилось. Теперь тут почти не осталось олигархов и чиновников - всего несколько человек. Зато стало много бизнесменов из Нефтеуганска и Сургута.

Правда, нашелся в отдыхе ведущей и значительный минус, который Собчак назвала не иначе как проклятьем. По словам женщины, в Куршавеле ее постоянно атакует грипп, который она встречала только там. Он отнимает как минимум два дня отдыха, которые турист проводит с расстройством желудка. Ведущая пошутила, что маркетологам Куршавеля нужно давать рекламу, обещающую, помимо прекрасного катания, детокс.

«Минус тут только один: мистический срачный грипп ,который живет только тут и отнимает стабильно два дня катания, но и пару кг. Ваще считаю что маркетинг Куршавеля должен строиться учитывая это проклятье: «катание+детокс», - написала Ксения.

Отметим, что 38-летняя Собчак отдыхает во французских Альпах со своей семьей - сыном Платоном, мужем Константином Богомоловым и его дочерью от Дарьи Мороз. Кроме этого, светскую львицу на отдыхе сопровождает ее мать и друзья. Интересно, что дети пары уже успели освоиться и научились кататься. Собчак рассказала, что Платон встал на лыжи на третий день отдыха. И даже научился сам тормозить. А Богомолов, в свою очередь, похвастался успехами дочки Анны, которая также встала на лыжи.

Напомним, что ранее Собчак устроила мужу взбучку из-за симпатичной инструкторши.

Ранее Politeka писала, что Собчак опубликовала трогательное видео с маленьким сыном Платоном.

Также, режиссер Константин Богомолов недавно растрогал сеть словами о расставании с Собчак.