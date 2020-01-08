Скандальная российская ведущая Ксения Собчак умилила трогательным видео с маленьким сыном

Как передает Politeka, 38-летняяя российская знаменитость отправилась на отдых на популярный горнолыжный курорт Куршевель и радует подписчиков частыми обновлениями своего Инстаграм. Так, Собчак поделилась трогательным видео со своим трехлетним сыном от предыдущего брака Платоном Виторганом (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На кадрах из номера отеля маленький мальчик подходит к маме, задирает свитерок и удивляет Собчак неожиданной просьбой: «Мама, поцелуй мне пупик». Такая странная фраза рассмешила ведущую, однако она все же согласилась: «Хорошо, зайка».

«Неожиданное желание сына-закон!))) или «ребенок к встрече с Путиным готов!», - подписала видео Собчак, намекая на известный инцидент, когда президент РФ ни с того ни с сего поцеловал незнакомого мальчика в живот во время встречи с россиянами.

Под постом Собчак тут же собралось множество комментариев.

«Красивый животик», «Такой классный у вас сын, взгляд такой осознанный», «Осталось подготовить Путина) а то он в последнее время без полка ФСО никого целовати не хочит», «Мимимишность», «Надо же как на маму похож, даже взгляд», «Острая нужда у ребёнка», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Собчак сделала супругу, режиссеру Константину Богомолову выволочку прямо перед камерой. Ксения поделилась в своем микроблоге в Инстаграм видео, на котором они с мужем подымаются на гору - в полной экипировке - чтобы покататься на лыжах. К слову, семейка отдыхает в Куршевеле. На горнолыжный курорт Ксения взяла с собой и 3-летнего сына Платона от первого брака.

Пока они подымаются на гору, Собчак решила устроить Богомолову шуточное интервью, темой которого стал недавний отказ WADA отлучить российских спортсменов от Олимпиады из-за допинговых скандалов.

Напомним, Собчак устроила мужу взбучку из-за симпатичной инструкторши: "Ксюш, не позорься".

Как сообщала Politeka, Собчак похвасталась, как отдыхает с мужем: "На легком допинге".

Также Politeka писала, что Богомолов выдал всю правду о расставании с Собчак: "Невозможно...".