Разве так учат одеваться в княжеской семье

Дочь принцессы Монако Стефании не перестает удивлять публику своими экстравагантными выходами в свет

25-летняя Полин Дюкрюэ, дочь принцессы Монако Стефании, появилась на торжественном мероприятии в Нью-Йорке. Папарацци засняли девушку в роскошному отеле Cipriani Wall Street.

Полин была одета в достаточно строгий черный костюм, состоящий из удлиненного пиджака и широких брюк со стрелками.

Однако не обошлось без пикантной особенности. Судя по очень глубокому декольте девушки, под пиджак Полин, кажется, не надела даже бюстгальтер. На груди девушки красовалась подвеска, а в ушах сверкали серьги-гвоздики с бриллиантами.

Полин Дюкроэ является членом княжеского дома Гримальди и 12-я в очереди наследников на трон Монако.

Ранее мы писали о подробностях жизни других членов княжеской семьи Монако. Так, в СМИ появилась новость о том, что 32-летняя принцесса Монако Шарлотта Казираги вышла замуж за 37-летнего кинопродюсера Дмитрия Рассама из России.

Церемония прошла в Монако: регистрацию брака пара провела в государственных залах дворца Гримальди, где в свое время поженились Грейс Келли и князь Ренье, принцесса Каролина, а также двое братьев Шарлотты — Пьер и Андреа Казираги.

Также напомним подробности саги о бегстве Меган Маркл и принца Гарри от своих обязанностей.

Известный британский ведущий Джереми Кларксон публично посоветовал Меган Маркл взять себя в руки. Герцогиня Сассекская во время рассказа о тяжелой судьбе и ежедневной работе членов британской королевской семьи дала волю чувствам и снова попала под волну критики. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.