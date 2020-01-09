Во дворце не могут в это поверить

Принц Гарри и Меган Маркл подняли на уши весь Букингемский дворец своим неожиданным решением

Герцог и герцогиня Сассекские на своем сайте и в личном Instagram-аккаунте заявили, что «после многих месяцев размышлений и внутрисемейных обсуждений» решили полностью отказаться от привилегий и обязанностей «старших» членов королевской семьи. заявили о намерении стать финансово независимыми от Короны. При этом они подчеркнули, что продолжат «полностью поддерживать» королеву.

Пара также хочет сохранить свои звания герцога и герцогини Сассексской, имение Фрогморский коттедж и уровень королевской безопасности.

Решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий вызвало бурю эмоций в монаршей семье, пишет британский таблоид The Sun.

«Их заявление не было разглашено ни с кем. Это нарушает весь протокол. Это объявление войны семье... Во дворце не могут в это поверить. Есть так много вопросов без ответов, но они только что сделали это, не задумываясь ни о ком другом", - заявил высокопоставленный источник.

Конечно же такое решение поращило и саму королеву.

«Королева Елизавета II глубоко опечалена. Принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям раскалены от ярости», — рассказал изданию неназванный источник.

В Букингемском дворце сообщили, что обсуждение вопроса находится на ранней стадии и что такие вопросы быстро не решаются.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл сделали заявление на следующий день после возвращения из Канады. Ранее вопреки традиции они отказались встречать Рождество с королевой и уехали на шесть недель из Великобритании. Все это время они не исполняли обязанности членов королевской семьи.

Как известно, американка Меган Маркл неоднократно подвергалась критике за нарушение королевского этикета.

Отмечается, что последней каплей для Гарри и Меган стал официальный выпуск нового королевского портрета с изображением королевы, принца Чарльза, принца Уильяма и принца Джорджа.

«Эта картина была ярким свидетельством того, что Гарри и Меган не считаются частью будущего института. С их точки зрения с этого момента не было смысла оставаться», - заявил инсайдер.

Стоит отметить, что в прошлом году пара втихаря создала коммерческую команду в Голливуде, включая бывшего бизнес-менеджера Меган и PR-компанию Sunshine Sachs.

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