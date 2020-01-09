Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл вернулись в Англию после длительного отпуска в Канаде

Так, впервые в 2020 году Меган и Гарри появились в Лондоне в дипломатическом представительстве Canada House. Таким образом, чета решила поблагодарить канадцев за гостеприимство и поддержку.

Жена принца появилась в классическом пальто оттенка "кэмел" от британского бренда Reiss, стоимостью примерно 10 800 грн, водолазке - около 1500 грн и сатиновой юбке миди за 2 800 грн.

Замшевые туфли идеально завершили стильный образ бывшей актрисы. Меган Маркл выглядела очень естественно. Ее волосы и легкий макияж хорошо дополняли образ: "Вау, какая же она красотка".

Напомним, Меган и Гарри провели время в дорогом особняке русского миллионера в Канаде. На новогодние праздники были приглашены аниматоры, а также Санта-Клаус. Последний подарил Арчи книги, конструктор и бассейн с пластмассовыми мячиками.

Узнав о подарке, мнение людей разделилось. В эфире шоу Джереми Вайна обсудили «антиэкологичный» бассейн.

Так, журналистка Лоури Тернер уверена, что в подарке слишком много пластика и это неприемлемо для окружающей среды.

Ранее мы писали, что 38-летняя Меган Маркл, герцогиня Сассекская, каждый год обещает себе одно и то же.

Несмотря на запрет пользоваться соцсетями, поклонники бывшей актрисы до сих пор находят в сети ее прошлые списки новогодних обещаний.

По словам Маркл, она каждый год обновляет практически тот же самый список - а вот исполнить эти обещания, очевидно, у нее не очень получается.

Напомним также, что Меган Маркл и принц Гарри отправились в поход – в горах Канады пара встретила другую пару – тут то и началось самое интересное.

Так, герцоги Сассекские, прогуливаясь в региональном парке Борзая-Хилл, наткнулись на парочку влюбленных – те не могли справиться с сэлфи-палкой. Звездные же супруги – решили им помочь. Каково же было удивление "недружащих" из-за сильного ветра с техникой влюбленных, когда к ним подошли королевские особы. Меган просто предложила паре их сфотографировать, девушка, как ни в чем не бывало, протянула камеру герцогине, даже не поняв с кем она сейчас взаимодействует.

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