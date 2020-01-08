Принц Гарри и Меган Маркл огорошили новостями после прилета из Канады

Герцоги Сассекские объявили о намерениях выйти из королевской семьи. Об этом пишет « Радио свобода ».

Принц Гарри и его жена – бывшая актриса из Штатов Меган Маркл больше не хотят быть высокопоставленными членами британской королевской семьи. По замыслу знаменитостей, они намерены балансировать между Великобританией и Северной Америкой:

«Мы собираемся отойти от «старшего» членства в королевской семье и работать, чтобы стать финансово независимыми, одновременно продолжая полностью поддерживать Ее Величество Королеву», – говорится в заявлении герцогов.

Кроме того, пара заявила, что, цитируем, «такой географический баланс позволит растить нашего сына с благодарностью к королевской традиции, в которой он родился, и предоставит нашей семье пространство, чтобы сфокусироваться на следующем разделе, включительно с созданием нашей новой благотворительной организации».

Так история со звездным супругами набирает обороты – ранее их неоднократно критиковали за нарушение королевского этикета, и тому подобного – бывшую американку Маркл, в частности. Кроме того, принц Гарри неоднократно критиковал СМИ за «травлю» его жены и сравнил ее с той травлей, из-за которой некогда погибла его мать - принцесса Диана.

Ранее сообщалось, что герцоги уже буквально живут "простой" жизнью: герцоги Сассекские, прогуливаясь в региональном парке Борзая-Хилл, наткнулись на парочку влюбленных – те не могли справиться с сэлфи-палкой. Звездные же супруги – решили им помочь. Каково же было удивление "недружащих" из-за сильного ветра с техникой влюбленных, когда к ним подошли королевские особы. Меган просто предложила паре их сфотографировать, девушка, как ни в чем не бывало, протянула камеру герцогине, даже не поняв с кем она сейчас взаимодействует. Но тут «вмешалась» продюсер CTV News Асмина Канторович – та, поднее, обо всем раструбила журналистам.

«Мы проводим такой поход каждый новогодний день в течение последних двух лет. Мы устроили небольшой пикник, и когда заканчивали, старались сфотографировать себя на красивом фоне, когда к нам подошла женщина и спросила, не хотим ли мы, чтобы она нас сфотографировала», - рассказала Асмина Канторович. Девушка добавила, что сразу пред ними предстали просто обычные люди, которые гуляли со своими собаками:

«Когда они предложили сделать снимок, мы, конечно, согласились. И только потом, позируя для фото, я подумала, что девушка, которая снимает нас, выглядит подозрительно знакомой. И тогда я посмотрела в сторону, где стоял ее спутник. И сомнения отпали - это были Меган Маркл и принц Гарри! Невероятно, мы были просто вне себя, когда поняли, что произошло на самом деле», - рассказала Асмина.

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