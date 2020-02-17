Украинская певица Alyosha, похоже, снова беременна

Так на своем Telegram-канале "Особливе з Соломією", ведущая Соломия Витвицкая рассказала, что во время концерта Alyosha и Vlad Darwin исполнительница на протяжении почти всего вечера была в широких нарядах.

"Все зрители обратили внимание на не свойственные певице слишком широкие платья свободного кроя, которые все равно время от времени облегали округлившийся животик. Поэтому, мы все решили, что, видимо, Лена в третий раз беременна. Еще и Alyosha сама себя выдала прямо во время выступления. Darwin сделал комплимент, что блондинке подходят цветы, а Лена ответила, что на самом деле ей идут "Топольки". Кстати, прямо со сцены, она призналась в любви мужу Тарасу Тополе", - написала теледива.

Напомним, впервые Alyosha забеременела в 2013 году. Она не смогла присутствовать на вручении премии YUNA, так как находилась на большом сроке. Изменившуюся фигуру певица продемонстрировала с обложки журнала «Отдохни».

Вскоре стало известно имя отца первенца артистки. Им стал лидер музыкального коллектива «Антитела» Тарас Тополя. 3 апреля личная жизнь Alyosha ознаменовалась счастливым событием — она родила сына Романа. А в июне Alyosha и Тарас Тополя сыграли свадьбу, куда пригласили только близких родственников.

Познакомилась пара случайно в продюсерском центре. Но отношения завязались не сразу. Тарас писал песни, много гастролировал. Алеша тогда приступила к съемке клипа, записывала новые песни, участвовала в конкурсе «Евровидение».

Певица обратила внимание на Тараса на одном из мероприятий. Тогда Тарас Тополя читал стихи Шевченко, много шутил и проявлял эрудицию. В одном из интервью Alyosha призналась, что будущий муж покорил ее своей жизненной позицией и чувством юмора.

Спустя 2 года семью вновь ждало пополнение — родился сын Марк.

Напомним, что популярная певица рассказала об аномальном явлении на съемках нового клипа: "мистика...".

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