Украинская певица Джамала опубликовала серию снимков в ярком образе

Фото артистка запостила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Джамала выбрала для выхода в люди весьма странный наряд. Она надела большой пиджак с громоздкими плечами. Пиджак оказался настолько длинным, что прикрыл одежду певицы, оставив голыми лишь ноги в черных колготках. Джамала обула большие ботинки. Образ она дополнила ярко салатовой ленточкой. В целом лук певицы получился очень нелепым. Особенно, учитывая, что девушка недавно сообщила о своей беременности.

Волосы певицы тоже выглядели странно – как будто Джамала забыла их уложить после мытья головы. В комментариях поклонники написали певице: «Что с волосами?».

«Сгораю от нетерпения поговорить с вами про Нацотбор. Но сдерживаюсь, потому что мой обзор второго полуфинала услышите в понедельник на Хит ФМ», - подписала артистка фото.

Она попросила своих фолловеров рассказать, кто понравился им. Большинство поклонников написали, что болеют за "Tvorchi" и Khayat.

Ранее мы писали, что Джамала поделилась снимками, на которых позировала на кровати. Звезда выбрала для фотосессии наряд синего цвета с принтом и зелеными вставками. Певица откнилула наряд, чтобы продемонстрировать стройные ножки в колготках. Отметим, что новые фото певица опубликовала после того, как призналась, что беременна. Поклонники и раньше замечали округлившийся животик певицы, но на этот раз слухи о беременности Джа оказались правдой.

Как известно, у Джамалы уже есть сын, которого она родила в 2018 году. Певица с 2017 года замужем за Сеитом-Бекиром Сулеймановым. Как рассказала звезда, муж очень обрадовался известию о беременности, но попросил сходить к врачу, чтобы тот подтвердил ее положение.

Напомним, что Джамала рассказала об аномальном явлении на съемках нового клипа: "мистика...".

Как сообщала Politeka, Джамала рассказала о реакции мужа на ее вторую беременность: "Нет, я не...".

Также Politeka писала, что Джамала показала округлившийся животик и поразила украинцев: "Поздравляю, Джа!".