Украинская певица Джамала провела отдых вместе с семьей

Звезда опубликовала снимок в Инстаграм, накотором запечатлена с мужем и сыном, пишет Рoliteka.net.

Артистка прижалась к муже, который поцеловал ее в голову. При этом мужчина держал сына.

Джа позировала в розовой кофточке и бежевых брюках, ее волосы развеял ветер. Женщина улыбалась и приложила руку к животу, намекнув, что беременна.

В посте звезда написала, что думала - у любви есть "предел", однако все оказалось не так просто:

"Ты постучал, дал знак, что здесь, Пристыдил меня, что я вновь не сама. И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем. И со вселенной внутри ожидаю тебя, Да что там — души не чаю. Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний!", - написала Джамала.

Лишь за 20 минут пост собрал почти 6000 лайков и много комментариев.

"Поздравляю, Джа! Давно уже догадалась, если честно😂 Месяц назад мне приснился сон, будто Вы беременна, такой же сон мне снился, когда Вы были беременны Эмиром, но мы еще ничего не знали...", "Поздраляю❤️❤️❤️", "Класс 😍💐❤️", "Дааааа!!!! Знала!!! Поздравляю♥️ люблю всем сердцем!!!", "Поздравляю😍", "ух ты:)) чем неожиданней тем больше калейдоскоп ощущений 😍", "Поздравляю💕 счастья и здоровья ребёночку и Вам💕❤️❤️❤️", "Поздравляем!!! Только здоровья! Сейчас это самое главное!", "Wow новость!", "Поздравляю!!! Здоровья, всего-всего!! Люблю 😍😭!!", "Счастья", "Вы снова беременны?", "Поздравляю 😍чудова новость ❤️❤️", " Поздравляююю 🙌🙌🙌", "Какая хорошая новость 😍 Поздравляем 🌹🌹", "Поздравляю 🎉🎉🎉", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Джамала накинула плащ болотного цвета. Кроме указанной одежды на Джамале - кеды с белыми полосками. Светлый маникюр завершил образ.

Волосы Джамалы развеялись во время бега. Ее лучезарность, но и красивую фигуру невозможно забыть. У артистки тонкая талия, стальной пресс и упругие, рельефные ноги.

В посте певица раскрыла, что готовила для своих поклонников сюрприз.

Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».

Как сообщала Politeka, эпатажные Джамала и Alyona Alyona высунули языки на камеру: "Девочки разрывают..."

Также Politeka писала о том, что Джамала рассказала о новой беременности: «Я сделаю перерыв в карьере».