Украинская певица Джамала рассказала, как сообщила мужу Бекиру о своей второй беременности

Об этом Джамала рассказала Соломии Витвицкой в интервью на ее Telegram-канале "Особливе з Соломією".

Джамала (настоящее имя Сусана Джамаладинова) призналась, что после того, как тест подвердил подозрения, она сразу показала его мужу Бекиру. Однако супруг не спешил сразу прыгать от счастья.

"Я сделала тест, потом сказала Бекиру. А он сказал: "Нет, еще не буду радоваться, надо пойти к врачу, чтобы он подтвердил", - рассказала Джамала.

Уже после подверждения второй беременности супруг Джамалы не скрывал своих эмоций и пришел в настоящий восторг.

"Он очень радовался. Сказать, что его глаза светились, – ничего не сказать", - поделилась артистка.

Отиметим, что супруг Джамалы на 8 лет младше ее, однако певица признается, что это не мешает ему быть очень мудрым в отношениях. Также она часто делится, что невероятно счастлива в браке.

Напомним, что популярная украинская певица Джамала призналась, ради чего готова сделать паузу в карьере и как решает конфликты с мужем. Этот год в карьере Джамалы особенный – певица празднует десять лет на сцене. Именно к этой дате артистка выпустила сборник лучших песен. Сейчас Джамала готовится к туру 10-ю городами Украины. С особым волнением артистка говорит о новых дуэтах и туре, потому что понимает – потом нескоро сможет порадовать поклонников. Певица хочет больше времени посвятить мужу Бекиру. " Я думаю, что сделаю перерыв для того, чтобы снова родить", - рассказала артистка.

Также напомним, что певица получила сотни поздравлений от фанатов, когда намекнула о своей беременности в соцсети. Джа позировала в розовой кофточке и бежевых брюках, ее волосы развеял ветер. Женщина улыбалась и приложила руку к животу, намекнув, что беременна.

Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».

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