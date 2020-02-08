Украинская певица Джамала представила совместный видеоклип с Alyona Alyona на песню «Жалі», который за первые два дня просмотрели почти 140 тысяч людей
А в субботу, 8 февраля, артистка поделилась на своей странице фотографиями со съемок клипа и поблагодарила команду, которая создавала его, а также своих поклонников, передает Politeka.
Так, она высказала признательность всем, кто смотрит и слушает песню, за комментарии и лайки в сети.
Звезда рассказала, что оригинальные наряды актеров в клипе, с длинными штанинами и рукавами, – дело рук Яны Голубь, а на ней самой было платье от дизайнера Юрия Жуйкова. Режиссер видео – Дмитрий Чернявский.
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Джамала также призналась, что аномально густой туман, затянувший Киев в октябре во время съемок клипа, помог сэкономить команде на дым-машине и создать непередаваемую атмосферу для видео.
Что же касается песни, то музыку написала Джамала, а к созданию текста вместе с ней подключились Alyona Alyona, Владимир Макаровский и Татьяна Милимко.
По словам артистки, это песня о сожалениях. Она подчеркнула, что все книги о достижении успеха, пути к мечте, которые она читала, начинаются с мысли о том, что нужно не жалеть о прошлом, а двигаться вперед, ведь сожаления тянут тебя назад. Побеждает тот, кто никогда не сдается.
Отметим, что Джамала специально пригласила Alyona Alyona, поскольку решила, что хип-хоп станет идеальным дополнением к песне. Это, кстати, не первая совместная работа артисток. В декабре прошлого года они представили клип на песню «Забирай». Ранее певица признавалась, что очень уважает творчество Алены.
Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз прямо в автобусе…».
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