Известная актриса Татьяна Кравченко, которая исполнила роль Валюхи в "Сватах" пожелала всем хорошего дня и показала новый снимок

На фото Татьяна позирует в шапке, очках, красном шарфе и пальто или чем-то подобном. Образ Кравченко дополнила серьгами. На фоне можно увидеть стойку и сидения. Валюха из "Сватов", скорее всего, на вокзале или в каком-то подобном здании. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Всем хорошего дня", - написала Татьяна.

Фанаты успели поставить почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев под фото:

"И Вам прекрасного дня,любимая наша,великолепная Татьяна Эдуардовна!", "Здоровья вам, счастья, успехов в творчестве!!!Всегда красивая и родная наша!!!", "Снимается ли продолжение сериала «Сваты», ? спасибо", "Добрый день, любимая ,талантливая ,красивая Татьяна Кравченко", "И вам тоже!!! Радости и удачи!!!", "Вы мне понравились в сериале сваты и Иван Будьки".

Ранее мы сообщали, что Валюха из "Сватов" жестко высказалась о нападках на свою фигуру, видео облетело сеть.

актриса поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала с коллегой по площадке актрисой Людмилой Артемьевой. Персонаж Кравченко - Валюха Будько - "схлестнулась" с персонажем Артемьевой - Олей Ковалевой - в словесной баталии. Одна из фраз их перепалки "Укусно тебе?" стала уже крылатой у миллионов фанатов сериала.

Сообщалось, что Валюха из «Сватов» ошарашила траурным образом, фото облетело сеть.

Снимок, предположительно со спектакля, звезда «Сватов» опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото актриса сидит на стуле на черном фоне. Одета она в черную блузу с едва заметными цветами. На голове у Кравченко темный обруч.

Напомним, Валюха из «Сватов» удивила семейным фото с Добронравовым

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