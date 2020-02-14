Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко порадовала фанатов новым фото

Поклонники сериала, в котором актриса сыграла одну из главных ролей – Валюху Будько, внимательно следят за полюбившимися актерами, и ждут новостей о новом сезоне.

Татьяна Кравченко же сейчас не только снимается в кино, но и играет на сцене. В своем миниблоге Instagram она опубликовала снимок после очередного спектакля. На фото она позирует с подаренными поклонниками букетами цветов.

«Обожаемая Валюха!!!», «Сегодняшняя роль была потрясающей! Ваши глаза, полные радости и доброты заряжают позитивом!)) Спасибо!!! Люблю Вас очень!», «Спасибоооо за спектакль чудесный!!», «Супер женщина👍огонь 🔥 во все времена!!!!!Как такую неповторимую, умную, красивую, с добрейшим сердцем не любить!!!! Восхищаюсь вами как человеком так и вашим талантищем», - пишут в комментариях.

Не обошлось и без упоминаний о сериале.

«Татьяна красавица. Так держать. Когда новый сезон сваты выдет? Все сезоны просмотрела не один раз. Хорошо сыграли», «И вам, Танечка, любим вас всей семьей. И сейчас смотрим любимых Сватов. Спасибо вам за все», - пишут поклонники Кравченко.

Отметим, ранее сообщалось, что сериал «Сваты-7», съемки которого начались в Минске, может появиться на экранах до конца текущего года.

В новом сезоне герои в своих фантазиях переносятся в XIX век, где ведут жизнь помещиков. В одном из эпизодов зрители увидят Валю и Ивана Будько в юности.

Так, песонаж Татьяны Кравченко в детстве сыграет 12-летняя украинская актриса Мария Тарасова, у которой, не смотря на юный возраст, за плечами уже громадный опыт - 40 ролей.

Премьера сериала “Сваты” состоялась в 2008 году. Тогда это была 2-х серийная семейная комедия.