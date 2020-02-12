66-летняя актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху Будько в популярном сериале "Сваты", показала, как проходят съемки

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм артистка выложила свежий кадр из дома, где ведутся работы над седьмым долгожданным сезоном "Сватов". Кравченко позирует сидя в кресле, в платье-балахоне пупрупного цвета, ее шею украсило ожерелье с крупными бусами, а на руке красуется нежный тонкий браслет. Волосы актриса собрала в высокий хвост, завязав толстой резинкой красного цвета.

Лицо Татьяны Эдуардовны озаряет искренняя широкая улыбка. Она активно жестикулирует рукой на фото.

Этим снимком актриса поприветствовала многочисленных фанатов с добрым утром. И в ответ получила множество комплиментов. Некоторые отметил, что с начала съемок нового сезона, артистка будто расцвела, похорошела и стала не похожей на себя прежнюю.

"Шикарно выглядите! От Вас зарядилась лучезарностью и энергией!🌹🌹🌹"

"Позитивная!"

"Потрясающая женщина!!!!🌹"

"Самая лучшая дамочка на свете. 💐"

"Какая женщина!!! Добрая, лучезарная! Все вас любят и я тоже очень."

"Вижу Вас и сразу поднимается настроение! 💐💐💐💐💐"

"Вы так изменились👍, Татьяна."

Напомним, после семилетнего перерыва в феврале этого года возобновились работы над сериалом "Сваты". Съемочная командра работает в Беларуси, куда перебралась еще в 2014 году после скандала с одним из главных актеров Федором Добронравовым, поддержавшим аннексию Крыма, и заморозки проекта.

Отметим, новые серии снимают в доме под Минском, принадлежащем семье Празецких. По словам хозяйки помещения, Светланы, в настоящее время погодные условия сложные, на улице грязь и холод, и они с супругом стараются облегчить участь команды как могут, заботясь о них, угощая чаем и бутербродами.

Ранее мы сообщали, стали известные детали сюжета 7-го сезона. В частности, первые серии будут посвящены Маслянице. В Инстаграм слили фото со съемок с разряженными героями, блинами и прочей атрибутикой.

Напомним, судьба "Сватов" предрешена, российская звезда выдала всю правду.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" сняла с себя все лишнее ради пикантной фотосессии.