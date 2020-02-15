66-летняя российская актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху Будько в популярном сериале "Сваты", похвасталась рисунком поклонников

Как передает Politeka.net, рисунок она опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм. Поклонники нарисовали портрет Кравченко и ее коллеги по сериалу Федора Добронравова. Отметим, что портрет нарисован еще с молодых актеров. Такими они начинали сниматься в сериале в 2008 году.

«Какой красивый рисунок. Похожи, не правда ли?», - написала артистка.

За короткое время пост собрал почти 3500 лайков. Поклонникам очень понравился рисунок, они сочли его очень реалистичным.

«Очень хороший рисунок», «Обожаю этих артистов», «Очень похожи, такие красивые и родные», «Классссс! Жалко, что вы не семья! Я вас обожаю!», - пишут фолловеры.

Напомним, что ранее актриса опубликовала свежие кадры со съемок седьмого сезона сериала «Сваты», которые проходят в Беларуси. На фото Кравченко позирует сидя в кресле, в платье-балахоне пупрупного цвета. Волосы звезда «Сватов» собрала в высокий хвост, завязав толстой резинкой красного цвета. На снимке актриса выглядит помолодевшей и похорошевшей. Она явно рада тому, что съемки долгожданного седьмого сезона наконец-то возобновились.

Как известно, последний сезон «Сватов» вышел в 2013 году. Потом из-за политического скандала с главным актером Федором Добронравовым съемки пришлось перенести из Украины, а вскоре и вовсе отложить. Новый сезон «Сватов» выйдет в 2021 году. Сейчас съемочная группа работает над сценами в доме Валюхи и Ивана Будько. Судя по всему, некоторые серии будут посвящены Маслянице, так как в сети появились фото со съемок с наряженными героями.

Напомним, что Татьяна Кравченко показала, как проводит вечер: «Женщина огонь», появилось фото.

Как сообщала Politeka, Добронравов не удержался и выдал всю правду об уходе Васильева из "Сватов": "Очень подло...".

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко ошарашила видом на съемках, грим не помогает: «Очень постарела».