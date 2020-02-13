Российская актриса Татьяна Кравченко показала фотографию со съемок сериала «Сваты»
Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net .
В преддверии нового сезона сериала «Сваты», внимание поклонников и СМИ приковано к главным актерам сериала. Они делятся с поклонниками подробностями о долгожданном седьмом сезоне «Сватов», который, по предварительным данным, выйдет на телеэкраны в 2021 году.
Татьяна Кравченко поделилась свежим фото, на котором она в дубленке, теплых варежках и платке на голове. Видно, что на актрисе профессиональный грим.
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«Поставите лайк?», – спросила Кравченко у своих поклонников.
Фолловеры в комментариях начали активно хвалить актрису и забрасывать ее вопросами о сериале.
«Лучший сериал. Снимайте и 8 и 9 и 10. Мой сын с 3- х лет смотрит. Говорит: "мама, если плохое настроение, посмотри Ивана Степаныча», «Миллион лайков нашей любимице», «Красотка русская», «Как же я люблю ваше творчество. Пусть у вас все будет хорошо гладко», «Это мая самая лучшая, моя любовь. тебе счастья и здоровья вам и вашим близким», «Правду говорят, что женщина с годами только краше», «Любимая актриса», «Татьяна Вы Великолепная Актриса и Женщина!!! Я Вас обожаю!», - пишут поклонники.
Но нашлись и те, кто обратил внимание на то, что актриса постарела. А грим уже не скрывает ее возраст.
«На Валюхе много грима но она очень постарела», - пишет одна из пользователей сети.
Отметим, что Татьяне Кравченко 66 лет. На момент начала съемок «Сватов» в 2008 году ей было 55 лет. Как известно, у сериала были проблемы, поэтому съемки седьмого сезона долго откладывали. Сейчас они проходят в Беларуси, где снимают сцены в доме персонажей Валентины и Ивана Будько.
Напомним, что Татьяна Кравченко поразила изменениями на съемках нового сезона: "Какая женщина!".
Politeka сообщала, что Кравченко не удержалась и выдала один из секретов сериала: "Обожаю...".
Также Politeka писала, что на съемках «Сватов» возникли проблемы, кадры облетели сеть: Добронравов и Кравченко уже там.