Российская актриса Татьяна Кравченко показала фотографию со съемок сериала «Сваты»

Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net .

В преддверии нового сезона сериала «Сваты», внимание поклонников и СМИ приковано к главным актерам сериала. Они делятся с поклонниками подробностями о долгожданном седьмом сезоне «Сватов», который, по предварительным данным, выйдет на телеэкраны в 2021 году.

Татьяна Кравченко поделилась свежим фото, на котором она в дубленке, теплых варежках и платке на голове. Видно, что на актрисе профессиональный грим.

«Поставите лайк?», – спросила Кравченко у своих поклонников.

Фолловеры в комментариях начали активно хвалить актрису и забрасывать ее вопросами о сериале.

«Лучший сериал. Снимайте и 8 и 9 и 10. Мой сын с 3- х лет смотрит. Говорит: "мама, если плохое настроение, посмотри Ивана Степаныча», «Миллион лайков нашей любимице», «Красотка русская», «Как же я люблю ваше творчество. Пусть у вас все будет хорошо гладко», «Это мая самая лучшая, моя любовь. тебе счастья и здоровья вам и вашим близким», «Правду говорят, что женщина с годами только краше», «Любимая актриса», «Татьяна Вы Великолепная Актриса и Женщина!!! Я Вас обожаю!», - пишут поклонники.

Но нашлись и те, кто обратил внимание на то, что актриса постарела. А грим уже не скрывает ее возраст.

«На Валюхе много грима но она очень постарела», - пишет одна из пользователей сети.

Отметим, что Татьяне Кравченко 66 лет. На момент начала съемок «Сватов» в 2008 году ей было 55 лет. Как известно, у сериала были проблемы, поэтому съемки седьмого сезона долго откладывали. Сейчас они проходят в Беларуси, где снимают сцены в доме персонажей Валентины и Ивана Будько.

Напомним, что Татьяна Кравченко поразила изменениями на съемках нового сезона: "Какая женщина!".

Politeka сообщала, что Кравченко не удержалась и выдала один из секретов сериала: "Обожаю...".

Также Politeka писала, что на съемках «Сватов» возникли проблемы, кадры облетели сеть: Добронравов и Кравченко уже там.