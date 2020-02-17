Известная российская актриса Кристина Асмус удивила своей худощавостью

На фото Кристина позировала в коротких шортах и футболке, а также тапочках. Асмус сидела на диване и смотрела прямо в камеру. На снимке можно легко оценить фигуру актрисы, она оказалась очень тощей. На фоне можно увидеть различную мебель и картину. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 40 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Кристина тебе нужно срочно покушать. Ноги капец какие худые, или это такой ракурс?", "Вас дома не кормят?", "Чуть надо пополнеть", "Как будто голова не от этого туловища", "Ну да под Текст не подходит)", "Вот это фигурка. Наверное уже меньше 45 кг", "Такая милаха".

Ранее мы сообщали, что российская актриса Кристина Асмус поразила поклонников своим внешним видом.

Кристина Асмус на снимке позирует в белой кепке и футболке. В своем посте она опубликовала афишу спектаклей, в которых играет.

При этом множество комментаров обратили внимание именно на вид звезды. Большое число подписчиков восхищается тем, как выглядит актриса.

«Ваай, какая милашка», «Красотка, что ещё могу сказать», «Красотка», «Милота», «Повезло Харламову. Красивая жена», «Боже😍какая красавица❤️Кристина,люблю тебя 😻❤️😘», - пишут в сети.

Сообщалось, что российская актриса Кристина Асмус предстала перед фанами в купальнике.

На снимке Кристина позировала в светлом, вероятно, сдельном купальнике и в стильной солнцезащите, а перед ней виднелась ниша на воде: на условном подносе - было множество всяких вкусностей, в том числе, экзотических фруктов:

«Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂», - подписала Асмус свое красочное фото с отдыха.

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