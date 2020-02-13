Шестилетняя дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова становится точной копией отца-юмориста

Об этом пишет Politeka.net.

Звездные родители регулярно публикуют фотографии своей повзрослевшей дочери Анастасии.

Как известно, маленькой Насте 5 января исполнилось шесть лет, и родители порой даже не замечают, как во внешности меняется их наследница.

Если после рождения Настя была похожа на свою маму, то с каждым годом наследница забирает себе черты лица Гарика.

Такую тенденцию замечают и поклонники, которые оставляют соответствующие комментарии под публикациями Гарика Харламова и Кристины Асмус.

"Красивая пара. Харламов молодец , Кристина - работяга и красавица. И лапочка дочка. Счастья вам", "Какая красивая девочка, вся в отца", "Копия папы, молодцы!", "Юная красавица", "Маленький Гарик в платюшке", "Дааааа... девочка пошла не в маму... не в маму", - пишут они под фотографиями.

Но есть и такие фанаты, которые наоборот утверждают, что маленькая Настя идет по стопам мамы и является ее точной копией.

"Такая милая малышка, с большими красивыми глазками", "Копия Кристины", "Она такая красотка как мама", "Красавица как мама", - сказано в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что конец 2019 года был тяжелым для семьи Асмус. Дело в том, что на все пространство СНГ в сети прогремел скандал по поводу постельной сцены в фильме "Текст" с участием актрисы.

Хейтеры "зафукали" Кристину Асмус, досталось и Харламову, который поддержал супругу, мол, это же искусство, так что ничего страшного в интимных кадрах нет. Дошло даже до того, что люди писали в соцсетях, что следует забрать у супругов их маленькую дочь - якобы, чему могут научить такие родители.

Отметим, несмотря на шум, постельный скандал не помог Асмус получить главную награду на "Золотом орле-2019" (национальная кинопремия России). В это же время фильм "Текст" в целом стал триумфатором, взяв наивысшую награду - лучший фильм года, лучшую мужскую роль, лучший монтаж и лучшую мужскую роль второго плана.

Напомним, что Кристина Асмус в отчаянии, близкие люди ушли один за другим: "Что со мной не так?".

Как сообщала Politeka, Асмус разделась и показала, чем соблазнила Харламова.

Также Politeka писала, что исхудалая Асмус изменилась до неузнаваемости и напугала своим видом: "Не кормят вообще".