Российская актриса Кристина Асмус, которая прославилась после сериала "Интерны" и оскандалилась после выхода фильма "Текст", всеми силами пытается привлечь внимание к своей персоне

На своей странице в Инстаграм артистка не перестает выкладывать все новые и новые снимки, как удачные так и не очень, пишет Politeka.net

В этот раз Асмус показала серию снимков, сделанный в одном наряде, но в разных позах.

Для фотосессии она выбрала черное платье-мини и такого же цвета босоножки. При этом волосы Кристины распущены, а на лице – яркий вечерний макияж.

Актриса поинтересовалась у своих подписчиков, какая фотография им нравится больше.

«Я знаю, что вы за вторую фотку, поэтому даже спрашивать не буду 🤪», - написала Кристина Асмус.

Пользователи неоднозначно восприняли юмор актрисы. Вот что они написали:

«Не очень удачное фото)», «Тебе плохо, рвать хочется или что?», «На 2 фотке вы как будто медсестра из Silent Hill», «Самоирония - 🔥🔥», «Вам тут 18?», «Чувство юмора отличное у вас) и самоирония👍», «Вызываем экзорциста 😂💋», «Человек паук», «О боги! Мне бы такую фигуру💖💖офигенна», «Как малолетка с 7-го класса», «Кристиночка, ты прям как девочка лет 14-15)🙌❤️🙌», «Никак не может от фильма текст отойти🤣», «Харламов снимал на фото????», - пишут в сети.

Напомним, что конец 2019 года был тяжелым для звездной пары. После выхода на экраны скандального фильма "Текст" с участием актрисы, на нее и ее мужа обрушился шквал критики. Все дело в постельной сцене, где Асмус очень реалистично сыграла.

Хейтеры осуждали Кристину Асмус за то, что она якобы таким образом изменила супругу. Досталось и Харламову, в комментариях у которого было не меньше негатива. Как известно, Харламов поддержал жену, отметив, что она замечательная актриса. Пара стойко выдержала информационную волну.

Напомним, что Кристина Асмус забыла о белье и показала, как отдохнула без мужа на Мальдивах: "Текст пошел на пользу".

Как сообщала Politeka, раздетая Асмус показала, как развлекается без Харламова на Мальдивах: "За такие роли можно...».

Также Politeka писала, что Кристина Асмус пробежалась по пляжу: "Памела Андерсон выдыхает в сторонке".