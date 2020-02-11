Известная российская актриса Кристина Асмус похвасталась новым кадром с отдыха на Мальдивах

Кристина в этот раз позировала в шлепках или босоножках, а также пиджаке белого цвета. Больше одежды не было видно на Асмус. Она позировала сидя за столом ресторана, который расположен на Мальдивах. На фоне можно увидеть другой столик, а также море и природу острова. На кадре можно легко оценить фигуру актрисы по ногам, ведь они очень худенькие. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Москва закрутила, конечно. Интаграм-детокс как-то сам собой произошёл ))) Даж не заходила и не залипала бессмысленно как обычно)) Я уже 4 дня в Москве, сижу сейчас слегка за другим столиком в гримерной))))) И с теплотой вспоминаю неделю на Мальдивах. Спасибо роскошному отелю за шикарный прием. Скоро повторим )))", - написала Асмус под фото.

Фанаты успели поставить более 36 тысяч лайков и написали много комментариев:

"Какие ножки красивые, худенькие", "Самая красивая в отечественном шоу-бизнесе", "Кристина,классная фотография. Хорошей недели вам", "Кристина выглядишь супер", "Текст на пользу пошел!!!", "Класс", "Какой у вас рост?".

Ранее мы сообщали, что Кристина Асмус продолжает восхищать сеть пляжными снимками.

Российская актриса Кристина Асмус, которая прославилась после сериала "Интерны" и оскандалилась после выхода фильма "Текст", сейчас отдыхает с дочерью на Мальдивских островах.

Звезда каждый день в своем Инстаграм делиться впечатлениями об отдыхе, там же она выкладывает яркие и необычные фотографии.

В этот раз актриса попозировала в слитном купальнике и белой шляпке. Асмус сидит за столиком, на котором стоит стакан с мороженым, одной рукой придерживает шляпку, а другой - лакомство.

Напомним, раздетая Асмус пробежалась по пляжу

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