Российская актриса Кристина Асмус показала свою шестилетнюю дочку Анастасию

Фото шестилетней малышки она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На фото Настя, которой 5 января исполнилось шесть лет, сидит на гамаке, сделав из рук сердечко. Таким образом Кристина поздравила своих поклонников с Днем Святого Валентина. Видно, что Кристина с дочкой отдыхают где-то в теплых краях. Или это архивное фото, сделанное во время отдыха.

Фолловеры в один голос утверждают, что маленькая Настя – копия Кристины Асмус. Мало кто видит в девочке черты ее отца, российского комика Гарика Харламова.

«Мини Кристина», «Как похожа на маму», «Мамина копия», «Маленькая мама», «Мамина доча», «На тебя похожа», "Ну совсем не Харламова, мамина копия" - пишут поклонники.

Отметим, что звездные родители регулярно публикуют фотографии своей повзрослевшей дочки.

Напомним, что конец 2019 года был тяжелым для звездной пары. После выхода на экраны скандального фильма "Текст" с участием актрисы, на нее и ее мужа обрушился шквал критики. Все дело в постельной сцене, где Асмус очень реалистично сыграла.

Хейтеры осуждали Кристину Асмус за то, что она якобы таким образом изменила супругу. Досталось и Харламову, в комментариях у которого было не меньше негатива. Как известно, Харламов поддержал жену, отметив, что она замечательная актриса. Пара стойко выдержала информационную волну.

Несмотря на шум, постельный скандал не помог Кристине Асмус получить главную награду на "Золотом орле-2019" (российский «Оскар»). Однако фильм "Текст" на кинопремии был признан фильмом года. Также награды получили актеры, снявшиеся в фильме.

Напомним, что Кристина Асмус забыла о белье и показала, как отдохнула без мужа на Мальдивах: "Текст пошел на пользу".

Как сообщала Politeka, раздетая Асмус показала, как развлекается без Харламова на Мальдивах: "За такие роли можно...».

Также Politeka писала, что Кристина Асмус пробежалась по пляжу: "Памела Андерсон выдыхает в сторонке".