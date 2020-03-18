Астролог Павел Глоба уверен, что некоторым знакам Зодиака удастся избежать заражения коронавирусом
По словам специалиста, "иммунитет" получат три представителя зодиакального круга.
Рак
Так как вы обладаете крепким здоровьем, астролог уверен - устойчивость к вирусам обеспечена. По его словам, Раки, в большинстве случаев, избегают вредных привычек и ведут здоровый образ жизни. Это и даст возможность противостоять вирусу. Кроме того, специалист уверяет, что вы сможете избежать заражения.
Стрелец
Этот знак Зодиака даст бой коронавирусу своей превосходной нервной системой - паника и переживания во время карантина обойдут вас стороной. А стойкий иммунитет и удачливость позволят Стрельцам пережить изоляцию без сторонней помощи.
Козерог
А вот представителям этого знака Зодиака удастся избежать вируса благодаря их осторожности. Астролог уверяет, что крепкое здоровье Козерогов также станет залогом избежания заражения коронавирусов.
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