Иммунитет есть не у всех

Астролог Павел Глоба уверен, что некоторым знакам Зодиака удастся избежать заражения коронавирусом

По словам специалиста, "иммунитет" получат три представителя зодиакального круга.

Рак

Так как вы обладаете крепким здоровьем, астролог уверен - устойчивость к вирусам обеспечена. По его словам, Раки, в большинстве случаев, избегают вредных привычек и ведут здоровый образ жизни. Это и даст возможность противостоять вирусу. Кроме того, специалист уверяет, что вы сможете избежать заражения.