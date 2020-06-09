Напуганные карантином украинцы несколько месяцев пристально следили за статистикой заболевших и умерших, совершенно не думая о том, что могут быть и хорошие новости

А они за это период были, причем такие, которые дают повод украинцам гордиться своей страной и земляками. Несколько таких историй рассказала «Украинская правда».

1. Гордость педагогики

Так, двое украинских педагогов попали в топ-50 лучших в мире и претендуют на премию Global Teacher Prize-2020. Наталья Гладких и Александр Жук были среди 36 тысяч претендентов на эту премию по всему миру, но попали в 50-ку счастливчиков.

Наталья – коррекционный педагог, которая работает в столичной спецшколе для детей с инвалидностью, руководит инклюзивными проектами организации «Видеть серцем». Также она является организатором инклюзивного лагеря «Космолагерь – пространство для всех». Гладких в 2017 стала одной из пяти лучших учителей Украины.

Александр Жук преподает информатику в Запорожье и работает с детьми с нарушением слуха. В 2018 году он стал лучшим учителем Украины.

Летом из топ-50 должны выбрать десятку лучших, а 12 октября в Лондоне объявят победителя, который получит миллион долларов.

2. Прорыв украинских медиков

Во время карантина украинские медики совершили настоящий прорыв. 1 апреля врачи больницы ОХМАТДЕТ провели первую успешную пересадку костного мозга от неродственного донора годовалому Назару, у которого был тяжелый комбинированный иммунодефицит.

Для того, чтобы подарить ребенку шанс на жизнь, нужен был донор, однако никто из родственников не подходил. Полностью совместимого нашли только в Германии. 19-летний немец согласился передать 5% своих стволовых клеток для Назара. Однако мировая пандемия коронавируса поломала все планы. Поскольку Украина запретила пассажирские перевозки, пересадка оказалась под угрозой.

Тогда Роман Куц из фонда "Украинский реестр доноров костного мозга", который должен был привезти клетки обычным пассажирским рейсом, этого сделать не мог. Два человека предлагали свои частные самолеты, но в пределах закрытых границ в этом не было смысла. В итоге 300 миллилитров костного мозга в двух специальных пакетах согласилась привезти немецкая компания экспресс-доставки DHL.

От забора клеток в Германии к их пересадки в Украине должно было пройти не более 72 часов. Все успели. Операция по пересадке длилась в ОХМАТДЕТе шесть часов.

После операции прошло более 60 дней, и донорский костный мозг хорошо приживается.

3. Уникальные гости

Этой весной в Украину прилетели розовые фламинго, которые являются очень редкими гостями в наших краях. За всю историю наблюдений случай их гнездования украинские орнитологи наблюдали только в 2017 году на Сиваше. Самые близкие к Украине места обитания этих птиц – Турция, юг Франции и Испании, Казахстан, Азербайджан.

Первыми экзотических пернатых гостей заметили одесситы на Каирском заливе Тилигульского лимана. 2 мая очевидец выложил фотографию взрослых фламинго в сеть, где ее и увидели работники николаевского ландшафтного парка «Тилигульский».

Когда они выехали в указанное на фото место, птиц уже не застали. Орнитологи нашли пять молодых птиц следующий день - на озерах Тилигульской пересыпи. Это первый визит фламинго к одноименному лимана в истории наблюдения парка.

Как пояснил Олег Деркач, директор парка «Тилигульский», причин прилета в Украину у птиц две: изменение климата, а также карантин, который сделал курортную зону Коблево безлюдной.

За примерно 10 дней пребывания птиц на лимане на них съехались посмотреть не только орнитологи и бердвотчеры, но и обычные люди.

После Тилигульского лимана фламинго зафиксировали в еще двух областях.

4. "Оскар интернета"

В период карантина украинское креативное агентство ISD Group получило «Оскар интернета». Именно так называют престижную премию Webby Awards. Это произошло 20 мая.

Эту награду вручают за лучшие сайты, сетевые видеоролики, сервисы, рекламу и так далее.

Компанию украинцам в числе победителей составили Google, HBO, National Geographics, а также Том Хэнкс, Селин Дион, Грета Тунберг и другие известные ресурсы и люди.

ISD Group выиграла в категории Advertising, Media & PR: Machine Learning & Bots (реклама, медиа и пиар: машинное обучение и боты) с проектом о влиянии пропаганды на мировоззрение человека.

5. Первая женщинавоенный водолаз

Еще одна история – появление первой женщины-водолаза в Вооруженных Силах Украины. Ею стала 19-летняя Екатерина Никитенко.

Как сообщает «Украинская правда», на службу в Военно-морских силы она пришла во время учебы в Измаильском медицинском училище - стала фельдшером в водолазной школе, следила за водолазными спусками.

«Я увидела, как инструкторско-преподавательский состав учит курсантов. Мне захотелось пополнить ряды специалистов по водолазного дела. С первой группой работала как фельдшер, а уже со второй группой, после получения одобрительного решения командования ВМС Украины, началась моя водолазная подготовка», - рассказывала девушка.

Для получения квалификации водолаза курсанты в течение месяца изучают теорию и практикуются в бассейне. Под водой за это время Екатерина провела почти 11:00, погружалась на глубину до 30 метров. Научилась задерживать дыхание под водой до 3 минут, за это время может проплыть около 50 метров.

В дальнейшем Катерина планирует пройти инструкторские курсы и стать первой военной инструктором-водолазом женского пола, а со временем - водолазной специалисткой с высшим военным образованием.

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