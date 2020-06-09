Речь о народовластии через всеукраинский референдум

Законопроект внесен в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским во вторник, 9 июня. Глава государства подал документ с пометкой "неотложно".

На данный момент, текст законопроекта и сопроводительные к нему документы пока отсутствуют.

Отметим, партия президента "Слуга народа" разрабатывала пять проектов закона, на базе которых планировалась реализация национальных и местных референдумов.

28 февраля в Раде одобрили окончательный вариант проекта закона "О всеукраинском референдуме". 4 марта текст документа обнародовали на сайте Рады и вынесли на общественное обсуждение, после чего направили на одобрение в Венецианскую комиссию.

В руководстве "Слуги народа" предположили, что законопроект о всеукраинском референдуме будет принят в первом чтении до 17 июля.

Примечательно, как закон о референдуме пересекается с другим эпохальным документом - о старте рынка земли, подписанным Зеленским 28 апреля. Согласно этому документу, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться именно на референдуме.

Ранее мы информировали, главные условия для проведения всеукраинского референдума предусмотрены Конституцией. Это участие 3 млн граждан и привлечение не менее двух третей областей.

Первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что после этого определяются процедурные вопросы, в течение ориентировочно 60 дней.

"Это вопрос агитации, поддержки и так далее, и вопрос может быть вынесен на референдум. Что интересно - мы впервые предлагаем украинскому народу, чтобы он непросто определял какие-то вопросы на референдуме, но и предоставляем возможность отменять закон, принятый ВР", - отметил Стефанчук.

Напомним, новый закон заработал в Украине, избежать налогов не выйдет: «теперь плательщики смогут…»

Как сообщала Politeka, в дома украинцев начнут проникать без разрешения, закон уже в Раде: "о вас и ваших правах там ничего нет"