Власть снова подняла тему языкового вопроса на повестку дня на фоне отсутствия реальных достижений

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал известный украинский телеведущий Андрей Пальчевский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он обратил внимание на то, что власть поднимает одни и те же темы, как только у нее возникают проблемы с реальными достижениями. Так, Пальчевский напомнил, что еще в своей предвыборной кампании команда Владимира Зеленского рассказывала о 10 статье Конституции, в которой бы прописывалось, что украинский язык является государственным, однако русский язык имеет право на развитие и так далее.

«Обещали ж? Так дайте статью! А что теперь делается? Нам ничего не удалось…у нас же «мовне питання», как только денег нет, зарплат нет, медицины нет – «церква та мова» и армия», - заметил журналист.

Он уверен, что особенно неактуальной для светского государства в такой ситуации является вопрос церкви.

«А кем мы были последние тысячу лет?», - поинтересовался Пальчевский в ответ на утверждения политиков о том, что без церкви «нет народа».

До этого мы писали, что ведущий рассказал, что у президента Владимира Зеленского был шанс решить макроэкономические проблемы Украины.

Пальчевский выразил свое разочарование президентом Зеленским, который провел провальную кадровую политику.

"Мы не надеялись, что выдающийся актер и руководитель, которым был Зеленский, будет в состоянии решить макроэкономические проблемы чудесным образом. Но мы ожидали, что будут привлечены умные люди. Вместо этого, понабирали дураков, назовем их так", - заключил журналист.

Напомним, Пальчевский объяснил, как Зеленский мог избавиться от МВФ.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл, кто и как подставил Зеленского с Минскими соглашениями.

Также Politeka писала, что Украину ввергли в пучину идиотизма, Пальчевский назвал имя ответственного.