27-летняя Маргарита Грачева, которой в 2017 году ревнивый муж отрубил кисти на обеих руках, скоро снова выходит замуж

Об этом женщина, воспитывающая двоих сыновей от предыдущего брака, написала на своей странице в социальной сети Инстаграм, опубликовав правдивые факты о себе, передает Politeka.net.

«Да, в сентябре я выхожу замуж, и сейчас идёт активная подготовка, надеюсь, вирус нам не помешает)», – сообщила она, опубликовав снимок, на котором позирует в белом платье, а в руке-протезе держит шляпу.

Кто стал избранником женщины, история умалчивает. Не спешит об этом рассказывать и сама невеста.

История этой россиянки потрясла всех почти три года назад. Ее супруг Дмитрий Грачев приревновал жену, отвез ее в лес и там отрубил топором обе руки. После этого он сам привез жену в больницу. Медикам удалось спасти только одну руку, вторую ей заменил бионический протез.

Тирана приговорили к 14 годам за решеткой, а Маргарита, несмотря на страшные увечья, смогла начать жизнь заново. Правда, ее шести- и семилетний сыновья до сих пор думают, что мама пострадала в ДТП, но женщина понимает, что рано или поздно ей придется рассказать детям всю правду.

В октябре 2019 года Маргарита совместно с издательством «Комсомольская правда» презентовала книгу под названием «Счастлива без рук». В ней автор рассказывает о своей биографии, описывает трагедию и то, как она учится жить в новых условиях. В конце мать двоих детей приоткрыла тайну личной жизни: она сейчас встречается с мужчиной, который сделал ей предложение руки и сердца.

В интервью женщина делится, что ей сложно привыкнуть к отсутствию рук и принять себя до конца. Но она считает, что ее красота не угасла, поэтому активно участвует в фотосессиях, публикует фото и ведет блоги в соцсетях.

Напомним, муж, отрубивший жене руки, молит о прощении.

Как сообщала Politeka, ревнивый харьковчанин расправился с женой.

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