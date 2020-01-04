Зимой хочется побаловать себя и согреться вкусным горячим вином. Рецепт глинтвейна уникален тем, что можно импровизировать с ингредиентами до бесконечности, каждый раз получая новое сочетание вкуса и аромата.

Состав глинтвейна обязательно включает в себя виноградное вино – чаще всего красное сухое или полусухое. Иногда алкогольную составляющую усиливают еще коньяком, бренди, ромом, виски, настойками. Хотя бывают и вовсе безалкогольные варианты глинтвейна.

В подогретое вино можно добавлять мед, сок, ломтики яблок, лимонов или любых других фруктов. А комбинации пряностей, добавляемых в глинтвейн, так и вовсе неисчислимые. В любых сочетаниях можно добавлять в напиток гвоздику, корицу, анис, бадьян, кардамон и еще десятки других специй.

Итак, как приготовить глинтвейн? Начнем с глинтвейна классического.

Рецепт глинтвейна классический

Немецкий глинтвейн – рецепт считается классическим и отлично подходит для приготовления дома. Для него понадобится бутылка красного сухого вина, 1 столовая ложка меда, по щепотке корицы, мускатного ореха и кардамона, 6 гвоздик, 5 горошин душистого перца и половинка лимона.

Как готовить глинтвейн?

Вино вылить в кастрюлю или котелок и поставить на огонь, добавить специи и сок лимона, помешивать. Настоящие специалисты в том, как варить глинтвейн, советуют: ни в коем случае не позволяйте вину закипеть! Нужно успеть убрать кастрюлю с огня, до того, как вино нагреется выше 70-80 градусов.

После этого нужно настоять глинтвейн минут 15 под крышкой. Мед добавлять советуют уже по мере остывания, чтобы он не потерял своих целебных свойств.

И – вуаля! – согревающий эликсир готов! Теперь, когда вы знаете технику приготовления, можно проявить фантазию в придумывании все новых вариаций. Мы же расскажем о еще нескольких традиционных рецептах глинтвейна.

Рецепт глинтвейна чешский.

Для него выльем в кастрюлю стакан воды и туда же добавим по 1 ложке сахарного песка и ванильного сахара, 3 палочки корицы, 8 гвоздик. Смесь нужно закипятить и дать настояться 15 минут. Добавить сюда бутылку красного вина – сухого или полусухого, измельченные ядрышки 5 грецких орехов, тертую цедру одного лимона и ложку тертого имбиря. Не доводя до кипения, нагреть, снять с огня и сразу же разлить по кружкам.

Рецепт глинтвейна рождественский.

1 литр красного сухого вина смешать со стаканом апельсинового сока, специями и нарезанными цитрусовыми, подогреть и настоять 15 минут под крышкой. Для этого рецепта глинтвейна понадобятся лимон и апельсин, 4 штуки гвоздики, по пол чайной ложки бадьяна, корицы и кардамона и пару ложек меда.

Пьют глинтвейн горячим, сразу же после приготовления. Чтобы наиболее полно насладиться его вкусом, запахом и ощутить на себе его согревающий и целебный эффект.

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