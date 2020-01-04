Грузовые контейнеры становятся все более популярным строительным материалом в мировой архитектуре

В далеком Йоханнесбурге, в Южной Африке, появился удивительный жилой дом Drivelines Studios. Дом задуман как жилье нового поколения и расположен в Мабоненге, районе недавних городских преобразований. Считается, что молодые жители этого района принимают активное участие в возрождении, оживлении и переосмыслении центра города.

Семиэтажное здание сделано из стали 140 грузовых контейнеров, расположенных вокруг внутреннего дворика и соединенные лестницами, переходами и лифтовой шахтой. В их внешних стенках прорезали большие окна, которые совместно формируют рисунок фасада, а также способствуют естественному освещению и вентиляции. Квартири в кoмплексі різнoгo рoзміру, але в кoжнoї є кухня і санвузoл. На першoму пoверсі, крім кількoх житлoвих квартир, рoзташoвані магазини і грoмадський двір з садoм і басейнoм.

Недавно еще один фотограф продемонстрировал миру каково жить в стесненных условиях. Масаки Ямамото – фотограф из Японии, из города Кобе, не понаслышке знает, что такое «стесненные обстоятельства».

В течение 18 лет он живет в крохотной однушке с мамой, папой, двумя сестрами и братьями-подростками. Как семеро человек уживаются на 7 квадратах, мужчина показал в фотопроекте «Мужество».

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