Politeka расскажет о самых интересных исторических событиях, днях рождения знаменитостей и о том, какой сегодня праздник

Вы также узнаете о том, что отмечают 15 апреля по народному календарю и у кого сегодня День ангела

Какой 15 апреля праздник в мире

15 апреля мировое сообщество отмечает сразу два праздника — Международный день культуры и Международный день экологических знаний.

В Украине сегодня также не обошлось без праздничных дат — 15 апреля профессиональный праздник у украинском «Шерлоков Холмсов» — День работников уголовного розыска Украины.

Национальные праздники 15 апреля:

День любви в Казахстане

День армии в Боснии и Герцеговине

Праздник солнца в Северной Корее

День любви в Грузии

Шуточные праздники

Праздник борьбы со своими комплексами

День борьбы с пессимизмом

Исторические события 15 апреля: что интересного происходило

1784 — в Ирландии состоялся первый полет на воздушном шаре.

1874 — непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинов свою собственную выставку.

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1923 — началось массовое производство инсулина для лечения диабета.

1951 — в Лондоне впервые прошел конкурс «Мисс Вселенная».

1955 — в Чикаго Рэй Крок открыл первую закусочную сети «Макдональдс».

1999 — американские астрономы при помощи космического телескопа Хаббл открыли новую галактику, названную «Шарон» в возрасте 130 миллиардов лет, самую старую и самую из известных до сих пор.

15 апреля — День ангела

Имена для мальчиков по святцам 15 апреля: Георгий, Егор, Григорий, Тит.

Имена для девочек по православному календарю 15 апреля не упоминаются.

15 апреля — День рождения знаменитостей

1452 — выдающийся итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый, инженер Леонардо Да Винчи.

1800 — британский офицер, исследователь Арктики и Антарктики Джеймс Росс.

1886 — русский поэт, один из главных представителей акмеизма, муж Анны Ахматовой Николай Гумилев.

1905 — балетный танцовщик украинского происхождения Серж Лифарь.

1949 — российская эстрадная певица Алла Пугачева.

1959 — английская актриса Эмма Томпсон.

1987 — украинский профессиональный боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик.

Народные приметы на 15 апреля

В народном календаре 15 апреля — день Тита. Обычно в этот день у крестьян уже полностью заканчивались запасы продуктов, поэтому с 15 апреля люди переходили на хлеб и квас.

Хозяева на Тита проверяли зерно для посева, а хозяйки прогоняли от дома ворон. Считалось, что они на Тита приносят с собой несчастье. 15 апреля был особенным днем ​​для торговцев, которые пытались как можно веселее отметить этот день, чтобы весь год иметь хорошую прибыль.

Народные приметы на 15 апреля следующие:

Голуби воркуют 15 апреля — день будет теплым.

Теплая ночь на Тита — к теплому лету.

Синие облака в этот день предвещают дождь.

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