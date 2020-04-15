Politeka расскажет о самых интересных исторических событиях, днях рождения знаменитостей и о том, какой сегодня праздник
Вы также узнаете о том, что отмечают 15 апреля по народному календарю и у кого сегодня День ангела
Какой 15 апреля праздник в мире
15 апреля мировое сообщество отмечает сразу два праздника — Международный день культуры и Международный день экологических знаний.
В Украине сегодня также не обошлось без праздничных дат — 15 апреля профессиональный праздник у украинском «Шерлоков Холмсов» — День работников уголовного розыска Украины.
Национальные праздники 15 апреля:
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Исторические события 15 апреля: что интересного происходило
1784 — в Ирландии состоялся первый полет на воздушном шаре.
1874 — непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинов свою собственную выставку.
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1923 — началось массовое производство инсулина для лечения диабета.
1951 — в Лондоне впервые прошел конкурс «Мисс Вселенная».
1955 — в Чикаго Рэй Крок открыл первую закусочную сети «Макдональдс».
1999 — американские астрономы при помощи космического телескопа Хаббл открыли новую галактику, названную «Шарон» в возрасте 130 миллиардов лет, самую старую и самую из известных до сих пор.
15 апреля — День ангела
Имена для мальчиков по святцам 15 апреля: Георгий, Егор, Григорий, Тит.
Имена для девочек по православному календарю 15 апреля не упоминаются.
15 апреля — День рождения знаменитостей
1452 — выдающийся итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый, инженер Леонардо Да Винчи.
1800 — британский офицер, исследователь Арктики и Антарктики Джеймс Росс.
1886 — русский поэт, один из главных представителей акмеизма, муж Анны Ахматовой Николай Гумилев.
1905 — балетный танцовщик украинского происхождения Серж Лифарь.
1949 — российская эстрадная певица Алла Пугачева.
1959 — английская актриса Эмма Томпсон.
1987 — украинский профессиональный боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик.
Народные приметы на 15 апреля
В народном календаре 15 апреля — день Тита. Обычно в этот день у крестьян уже полностью заканчивались запасы продуктов, поэтому с 15 апреля люди переходили на хлеб и квас.
Хозяева на Тита проверяли зерно для посева, а хозяйки прогоняли от дома ворон. Считалось, что они на Тита приносят с собой несчастье. 15 апреля был особенным днем для торговцев, которые пытались как можно веселее отметить этот день, чтобы весь год иметь хорошую прибыль.
Народные приметы на 15 апреля следующие:
- Голуби воркуют 15 апреля — день будет теплым.
- Теплая ночь на Тита — к теплому лету.
- Синие облака в этот день предвещают дождь.
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