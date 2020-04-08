Страстная неделя 2020 окутана множеством традиций и ритуалов. Каждый день Великой седмицы опирается на библейские истории, имеет свои запреты и молитвы.

Страстная неделя 2020 (также «Великая неделя», «Страстная седмица») — это последние шесть дней перед Пасхой, которые в 2020 году начнутся 13 апреля, сразу после Вербного воскресенья, и закончатся 18 апреля в Великую субботу. В этот период христиане вспоминают Тайную вечерю, предание и суд Иисуса Христа, его мучения, распятие на горе Голгофе и погребение.

В католицизме Страстная неделя является частью Великого поста, но в православии — это самостоятельная, отдельная часть литургического хода, что идет за Великим постом и не является его составляющей частью. Великий пост — Четыредесятница, что состоит из шести недель (за исключением Лазаревой субботы и Вербного воскресенья).

Каждый день Страстной седмицы носит приставку «Великий». Первые три дня проводится литургия Преждеосвященных Даров, в Чистый четверг и субботу совершается литургия Василия Великого (в пятницу без литургии). Согласно церковному уставу, до Великой среды нужно прочесть весь Псалтирь, за исключением 17-й кафизмы, которая зачитывается на утрени в Великую субботу.

Источник: dyvensvit.org

История Страстной седмицы по дням

Еще с далеких времен эта неделя проводится в строжайшем режиме воздержания, усердных молитвах, подвигах добродетели и всяческого милосердия. В этот период все Великие службы имеют особую глубину благочестивых переживаний. Каждому дню Великой недели присвоено личное воспоминание, что выражается в песнопениях и церковных чтениях.

В Великий понедельник (13 апреля 2020), первый день Страстной недели, вспоминается история о патриархе Иосифе, которого из-за зависти братья продали в Египет. Это прообраз измученного страдающего Иисуса, а также евангельский рассказ о проклятии Христом бесплодной смоковницы, которая символизировала грязную душу, не дававшей духовных плодов, таких как добрые дела, истинное покаяние и вера.

В Великий вторник под куполами храмов будут промолвлены истории об учении Иисусом книжников и фарисеев, о его молитвах в Иерусалиме, притчи о дани Кесарю, о верном и неверном рабе, о воскресении мертвых, о десяти девах, о Страшном суде и о талантах.

В Великую среду приходит к концу церковное покаяние, люди причащаются и просят друг у друга прощения за плохие проступки и обиды. В этот день вспоминается предательство Иуды, его сребролюбие и принятое решение предать наставника за 30 серебряников (внушительные деньги, за которые можно было приобрести участок даже в Иерусалиме). Также упоминается женщина-грешница, которая омыла слезами и помазала миром ноги Иисуса Христа.

В Великий четверг вспоминаются четыре главных евангельских события, которые произошли в этот день:

Тайная вечеря, где Иисус ввел новозаветное таинство Святого Причащения (Евхаристии);

омовение Сыном Божьим ног своим ученикам, как проявление любви к ним и смирения;

молитва Иисуса в Гефсиманском саду;

подлое предательство Иуды.

Этот четверг также называют «Чистым». Традиционно люди проводят много времени за купанием, чтобы смыть грехи, исцелится. Принято доводить чистоту в доме до идеала, возможно даже посредством генеральной уборки. Такие часы часто называются «очищением». Примерное время, которое люди проводят за купанием в четверг —2-3 часа.

Источник: vchaspik.ua

Страстная Пятница 2020 (17 апреля) — время скорби, смерть Иисуса Христа за грехи наши. Все богослужения в храмах посвящаются воспоминанию о мучениях Сына Божьего, литургия не проводится, так как Господь принес себя в жертву. Как правило, люди стараются не смеяться и не развлекаться, раздавать продукты нуждающимся, некоторые ничего не едят. Ночь на пятницу проводят в молитвах.

В Великую субботу люди собираются на утреннюю молитву, после обеда батюшки освящают пасхальные куличи, яйца, хлеб и другую еду, которую принесли с собой веряне. Для постящихся разрешается кушать горячую пищу с маслом и даже выпить немного вина. Люди стараются побыстрей закончить все свои субботние дела и пойти в церковь на вечернюю службу, ведь ночь с субботы на воскресенье — самая чудесная для верующих, ибо прозвучит долгожданная фраза «Христос воскрес!», а в ответ радостно воскликнется: «Воистину воскрес!»

В Воскресенье 19 апреля 2020 года мир встретит Великую Пасху, день Светлого Христова Воскресенья. Все это воскресенье слова «здравствуйте», «привет» и др. теряют свою актуальность, ибо приветствие звучит как «Христос воскрес!», в ответ на него нужно ответить «Воистину воскрес!». Христиане радуются, поют, танцуют, поздравляют друг друга и избегают тяжелого труда. На стол накрывается много разнообразных блюд, ведь период Великого поста также подошел к концу, даже свадьба по своему меню уступает (алкоголь не воспрещен, но перебарщивать также не стоит, библия не поощряет).

В храмах во время Страстной недели можно узнать названия и описание всех важнейших событий в христианстве, кто и почему делал те или иные поступки. С этого и начинается просветление духовное.

Источник: church-viktor.org

Традиции и значение Страстной недели 2020

По окончанию Великого поста, когда календарь питания можно отложить в длинный ящик, жизнь христиан меняется, а Страстная неделя 2020 способствует тому, чтобы люди стали на верную тропу, закрепив ту веру и близость к богу, что так трудно давались им в период Четыредесятницы.

В Страстную неделю, люди традиционно готовятся к главному празднику весны, а для некоторых и целого года — Пасхе. Идут активные генеральные уборки, моются столы и скамейки, окна, стены, двери, белится печь, вытряхиваются ковры и т.д. Хозяйки собирают и варят яйца на пасху, после все семейство их разукрашивает, придумывая причудливые орнаменты.

Также по традиции запекается и коптиться мясо, готовятся дрова к выходным (поститься нужно до самого воскресенья). При всем этом, избегаются громкие гуляния и музыка, пение, люди немногословные, уличные игры и хороводы также не проводятся. Поэтому убираться придется без особого музыкального сопровождения.

По славянским поверьям, во время Страстной седмицы души умерших предков посещают землю. Поэтому принято ходить убирать на кладбище, оставлять на могилках вкусные подарки «за упокой».

Некоторые девушки пытаются гадать, ибо в эти дни особенно сильная энергетика, проводят различные ритуалы. При такой работе главное не столкнуться с нечистой силой, которая легко вводит в блуд даже самых опытных в этом деле людей. Помните, избежать искушения порой очень трудно, и никакие гадания того не стоят.

По окончанию Страстной недели христиане поздравляют друг друга в стихах и прозе, некоторые в силу современных технологий могут скачать и отправить красивые картинки или открытки по мессенджеру.

В католичестве, многие народные традиции могут отличатся от православных, даже их название и даты. Они могут питаться по-другому, вести другой образ жизни, но никто не забывает молиться. Все мы разные, но вера общая, нужно это учитывать и толерантно относится друг к другу.

Источник: proexpress.com.ua

Приметы и запреты на Страстную неделю 2020

Древнеславянский народ всегда замечал приметы, передавая знания из поколения в поколение. Так, сегодня мы можем пользоваться информацией, которая веками собиралась нашими дедами. Как правило, прислушиваются к приметам в праздники, например, Благовещение, в Лазареву субботу, во время Пасхи. Даже в Родительскую субботу отмечаются изменения. Но в Страстную седмицу важен каждый день недели.

Так, в посаженные в понедельник растения принесут отличный урожай. Если будет небо чистым, а солнце ясным, то и всходы появятся быстро. Если во вторник пойдет дождь, значит будет год грибов, а если небо будет ясным, значит можно ждать хороший урожай пшеницы.

В Великую среду люди выносят мыло на улицу, чтобы воспользоваться им в Чистый четверг. Считается, что такое мыло избавит от порчи и сглаза. В сам четверг, когда еще разрешается работать, люди пекут кулич и смотрят, если он румяный, значит будет счастье и удача, если же подгорел, могут быть неприятности.

Пятница имеет особую силу, какая погода будет в этот день, такой и будет в дальнейшем весна. В пятницу запрещено проводить заговоры и обряды.

К другим запретам на Страстную неделю 2020 относятся:

чревоугодие (питание должно быть сбалансированным, лучше постным);

скандалы (категорически запрещено ругаться, злиться, кричать), как и Родительская суббота, Страстная седмица — время посещения земли духами умерших предков;

«бурный» отдых, нельзя гулять, устраивать вечеринки, азартные игры и дискотеки;

распутное поведение, нельзя даже допускать греховные мысли;

отказ в помощи нуждающемуся (в библии указано, что так может попросить помощи само Господь);

проведение таинства крещения и венчания, даже праздновать день святых запрещено.

Источник: nikcenter.org

Эти запреты касаются каждого из нас, а не только глубоко верующих. Они каждый год одинаковые, что в 2019, что в 2020, не имеет значения. Нужно читать молитвы, пройти исповедь, покаяться в грехах своих, причащаться. Детей также нужно наставлять на путь праведный, ибо они наиболее сильно подвержены искушениям нечистого.

Ограничения в Страстную неделю 2020 самые строгие за весь год, рацион питания и вовсе сокращается до единоразового приема хлеба и воды, а расписание работ разделен на каждый день. Смысл этого всего — стать ближе к Богу, очистить душу и тело, проявить уважение к Спасителю. Это не означает, что при болезни нужно питаться согласно диете, это не называется предательством и несоблюдением поста. В православии все такие случаи давно предусмотрены.

Толкование правил бывает разным, также, как и ограничения. Например, вместо того, чтобы принимать постное испытание, можно отказаться от любимой лакомки или видеоигры. Такие поступки называются — светлыми, освещающими путь к Господу.

Напомним, Великий пост 2020: история, традиции, обычаи, чего нельзя делать верующим.

Как сообщала Politeka, Великий пост 2020: поздравления для верующих в стихах и прозе.

Также Politeka публиковала календарь питания на Великий пост: расписание по дням.