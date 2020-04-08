1. История и толкование Страстной недели2. Что нужно и запрещено делать всю неделю3. Великий понедельник – 13 апреля4. Великий вторник – 14 апреля5. Великая среда – 15 апреля6. Великий четверг – 16 апреля7. Страстная пятница – 17 апреля8. Великая суббота - 18 апреля

Cтрастная неделя 2020 – последние и самые  непростые дни Великого поста, в этот период действуют более строгие запреты и традиции. Мы расскажем, как правильно готовиться к Пасхе, что нужно и чего нельзя делать во время Страстной седмицы по дням недели.

История и толкование Страстной недели

Когда же заканчивается Великий пост в 2020 году? Так сложилось, что и католики, и православные постятся семь недель накануне Пасхи. По католическому календарю великий празднику в этом году будет 12 апреля, а у православных – на неделю позже. Получается, что Страстная седмица 2020 продлится с 6 по 11 и с 13 по 18 числа соответственно.

История и значение последней недели поста описаны в Новом завете Библии. Сразу после Вхождения Господа в Иерусалим началась неделя испытаний Христовых, которые еще называют страстями. Согласно Священному писанию, в пятницу Сына Божьего распяли на кресте, а в воскресенье, на Пасху, он воскрес из мертвых, искупив грехи человеческие и победив смерть.

Шесть Великих дней перед Пасхой символизируют последние дни жизни Иисуса Христа и всему, что он делал. В христианстве принято посвящать это время молитвам, смирению, очищению души и тела.

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Что нужно и запрещено делать всю неделю

Как уже упоминалось, Страстная неделя 2020 (в народе еще называется “Красная”) – это время, которое нужно посвятить служению Богу. Верующим следует каждый день молиться и раскаиваться в нехороших поступках. Если слова христианина искренни – он встретит Пасху с чистыми помыслами и сможет получить благословение Господа.

Церковь не выдвигает мирянам строгих требований, но рекомендует соблюдать пост, посещать службы в храмах, исповедоваться, причащаться. Детям следует объяснить значение Великого поста и Страстной седмицы в частности, рассказать, как и почему их нужно провести, как правильно поститься и молиться Господу. Для этого можно использовать картинки и библейские истории.

На Страстной неделе 2020 нельзя устраивать свадьбу, скорее всего, священник откажется венчать молодоженов. Под запретом крещение и даже поминки. Не стоит отмечать также дни святых, если они приходятся на последнюю неделю перед Пасхой. Все обряды и службы должны быть посвящены только испытаниям Иисуса Христа и его бессмертной жертве.

Во время Великого поста нужно ограничить себя во всех развлечениях, гуляниях, веселом досуге, не поощряются мирские праздники, такие как день рождения, годовщина, юбилей, корпоратив и тому подобные. Если очень хочется отметить – лучше провести мероприятия после Пасхи.

Нельзя также ходить на кладбище и убираться на могилах усопших. Помните, что для этого в церковном календаре есть особая дата – родительская суббота. А вот наводить порядок в доме на Страстную седмицу можно и нужно. У хозяев есть время до Чистого четверга, чтобы вымыть полы и окна, протереть пыль, выбить ковры, постирать и выгладить одежду и выполнить все задачи по уборке, которые постоянно откладываются.

Когда приходит Страстная неделя, Великий пост ужесточается – с понедельника запрещено есть продукты животного происхождения, включая рыбу, горячие блюда, растительное масло, пить любые напитки, кроме простой воды. Так называемое сыроядение соблюдается до самой Страстной пятницы.

Календарь питания на Великий пост

Категорически запрещено гадать. В христианстве в принципе не поощряются гадания, ворожба и прочие “магические” ритуалы, а уж в Страстную седмицу – тем более. Запрет не распространяется на народные приметы. Вместо этого надо вспоминать, какие истории произошли с Иисусом.

Запреты меняются в зависимости от того, какой день недели. Смотрите что можно и нельзя делать по датам в 2020 году.

Великий понедельник – 13 апреля

Первый день Страстной недели 2020 посвящен ветхозаветной истории о том, как братья из зависти продали Иосифа в рабство, что считается прообразом страданий самого Иисуса. Вспоминают также историю, когда Христос проклял бесплодную смоковицу в Иерусалиме, символизирующую грешную душу.

Страстную неделю 2020 стоит начинать с уборки в доме и во дворе. Так больше шансов успеть управиться со всеми делами до Чистого четверга и в итоге встретить Пасху в чистоте и порядке.

Великий понедельник – единственный день в году, когда проводят чин мироварения. Это обряд приготовления масла под названием мира, которое используют для помазания верующих. В рецепт входят 50 эфирных масел, смол, растений – все это нужно варить трое суток.

Великий вторник – 14 апреля

В этот день христиане вспоминают, как Иисус разоблачил фарисеев и книжников, а также притчи, рассказанные в одном из храмов Иерусалима: о дани кесарю, о воскресении умерших, о Страшном суде, о талантах, а также о девяти девах.

На второй день Страстная неделя, как правило, вынуждает закончить все дела по хозяйству, в особенности: стирку, глажку, уборку, ремонт одежды.

Великая среда – 15 апреля

В этот день рассказывают историю о покаянии грешницы, которая, омыла ноги Спасителя своими слезами и помазала их миром – это трактуют, как подготовку Иисуса к погребению. Вспоминают также предательство Иуды Искариота, который продал Христа властям за 30 серебряных монет.

Считается, что в этот день женщинам нужно вести себя максимально благочестиво, ведь соблазны усиливаются. Кроме того, нельзя вязать, шить или заниматься другим рукоделием.

Великая среда – это день, чтобы вынести из дома всякий мусор после генеральной уборки, сделать все покупки, необходимые для покраски яиц, приготовления куличей (пасок) и других блюд. Кроме того, нужно исповедоваться.

Великий четверг – 16 апреля

Священники рассказывают историю о Тайной вечере, а также проводят “Двенадцать Евангелий” – одну из самых продолжительных служб. Во время нее зачитывают двенадцать частей из Евангелий, напоминая о страданиях Иисуса Христа. Верующим в храме полагается причаститься, зажечь свечку и поддерживать огонек до самого дома.

Четвертый день Страстной седмицы в народе известен, как Чистый четверг. Библия гласит, что именно в этот день Иисус Христос показал большую любовь к своим ученикам, лично омыв им ноги.

Издавна принято купаться, пока не взошло солнце, чтобы смыть с водой все дурное. Если не успели – нужно закончить уборку. В этот день активно готовятся к Пасхе: выпекают паски, готовят традиционные яйца – крашенки и писанки.

Еще одна традиция, которой славится Страстная неделя: стричься самим и стричь своих детей, чтобы волосы росли густыми и красивыми. Хозяева даже состригают немного шерсти с домашних животных, что якобы приносит им здоровье. А чтобы заманить больше денег в кошелек – принято три раза пересчитывать уже имеющиеся. Но это больше суеверия, чем реальные народные обычаи в Украине.

Страстная пятница – 17 апреля

Самое скорбное и строгое время поста. Считается, что именно в этот день Иисус погиб на кресте. Нужно обязательно посетить как утреннюю, так и вечернюю службы в храмах. Вечером в Страстную пятницу традиционно выносят плакат с изображением Христа в гробу – Плащаницу, которую ставят в центре храма. Тогда же исполняют Канон о распятии и рассказывают историю о том, как перед погребением тело Иисуса мазали благовониями.

В Страстную пятницу нельзя проводить литургию кроме случаев, когда она совпадает с Благовещением. Если это происходит, то священники устраивают литургию Иоанна. После неё можно печь паски, но перед готовкой следует прочесть молитву “Отче наш”. Страстная пятница 2020  – не такой случай.

Любая другая работа по дому в этот день запрещена. Нельзя шить, стирать, мыть, убирать и даже готовить. Развлечения тоже находятся под запретом, ведь в народе говорят: если веселиться в Страстную пятницу – потом весь год придется рыдать. Категорически запрещены любые ссоры, конфликты, сквернословие. Лучше всего после посещения храма уединиться и весь остаток дня посвятить мыслям о жертве Иисуса Христа, читать молитвы, изучать Евангелие.

В Страстную пятницу 2020 нужно соблюдать самый строгий пост. Нельзя совсем ничего есть – только пить воду. Но нужно помнить, что суть поста совсем не в диете, а в очищении тела и души. Даже священники говорят: если от голодания становится совсем плохо – лучше съесть немного хлеба, “холодных” овощей, фруктов или грибов.

Великая суббота - 18 апреля

Вспоминают погребение тела Иисуса Христа и его путешествие в Ад для спасения человеческих душ. Еще одно название - Тихая суббота, ведь в этот день нельзя много говорить, веселиться и заниматься другими шумными делами. Запрещена любая работа как по дому, так и вне его.

В Великую субботу обязательно проводят утреннюю молитву, а после обеда в храмах святят паски, крашанки и другую еду. Можно употреблять горячую пищу, приправленную растительным маслом, и даже выпить стакан вина.

Напомним, Великий пост 2020: история, традиции, обычаи, чего нельзя делать верующим.

Как сообщала Politeka, Великий пост 2020: поздравления для верующих в стихах и прозе.

Также Politeka публиковала календарь питания на Великий пост: расписание по дням.