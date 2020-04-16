Politeka расскажет о самых интересных исторических событиях, днях рождения знаменитостей и о том, какой сегодня праздник

Вы также узнаете о том, что отмечают 16 апреля по народному календарю и у кого сегодня День ангела

Какой 16 апреля праздник в мире

В мире 16 апреля отмечают замечательный праздник — Всемирный день голоса. Цель праздника — научить людей заботиться о своем голосе, умело его использовать и делать из голоса настоящий инструмент, который заставит засиять яркими красками ваши слова.

Национальные праздники:

День работника полиции Армении

День первой конституции в Боливии

Шуточные праздники

День рисования мелом на асфальте

Праздник селфи с котом

Исторические события 16 апреля: что интересного происходило

1632 — основана Киево-Могилянской академии.

1710 — Запорожским гетманом избран Пилип Орлик.

1710 — в г.Бендеры Пилип Орлик подписал «Договор и Установление прав и вольностей Войска Запорожского и всего свободного народа малороссийского …» (Конституцию П. Орлика).

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1912 — англичанка Гарриет Куимби стала первой женщиной, которая перелетела Ла-Манш на самолете.

1932 — на Ленинградском радиозаводе налажен выпуск аппаратуры для радиоцентра и изготовлены первые советские телевизоры.

1943 — швейцарский химик Альберт Гофман открыл психотропные свойства ЛСД.

1947 — политик и мильтимиллионер Бернард Барух впервые употребил словосочетаний «холодная война» для характеристики отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом.

1964 — американская летчица Джеральдина Мок приземлилась в Германии, став первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара.

2003 — подписан Афинский трактат, по которому 10 новых стран стали членами ЕС.

16 апреля — День ангела

Имена для мальчиков по святцам 16 апреля: Марин, Никита.

Имена для девочек по православному календарю 16 апреля: Мария.

16 апреля — День рождения знаменитостей

1841 — украинский педагог, организатор народного образования Кристина Алчевская.

1889 — американский киноактер, режиссер, сценарист Чарли Чаплин.

1927 — Бенедикт XVI, 265-й Папа Римский.

1947 — легендарный американский баскетболист Карим Абдул-Джаббар.

Народные приметы на 16 апреля

В народном календаре 16 апреля -день Никиты. Считалось, что сегодня в плохом настроении просыпается Водяной, поэтому ему на реку в полночь нужно отнести угощение. Из-за этого в народе день 16 апреля иногда называли «Угощение Водяного».

Водяного угощали пшенной кашей, хлебом, вином и табаком. После этого рыбаки могли спокойно рыбачить на водоеме, а люди — купаться.

Народные приметы на 16 апреля следующие:

Гром гремит 16 апреля — непогода задержится еще на несколько дней.

Дождь на Никиту предвещает позднюю и холодную весну.

Много березового сока — лето будет дождливым.

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