Politeka расскажет о самых интересных исторических событиях, днях рождения знаменитостей и о том, какой сегодня праздник
Вы также узнаете о том, что отмечают 16 апреля по народному календарю и у кого сегодня День ангела
Какой 16 апреля праздник в мире
В мире 16 апреля отмечают замечательный праздник — Всемирный день голоса. Цель праздника — научить людей заботиться о своем голосе, умело его использовать и делать из голоса настоящий инструмент, который заставит засиять яркими красками ваши слова.
Национальные праздники:
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Шуточные праздники
День рисования мелом на асфальте
Праздник селфи с котом
Исторические события 16 апреля: что интересного происходило
1632 — основана Киево-Могилянской академии.
1710 — Запорожским гетманом избран Пилип Орлик.
1710 — в г.Бендеры Пилип Орлик подписал «Договор и Установление прав и вольностей Войска Запорожского и всего свободного народа малороссийского …» (Конституцию П. Орлика).
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1912 — англичанка Гарриет Куимби стала первой женщиной, которая перелетела Ла-Манш на самолете.
1932 — на Ленинградском радиозаводе налажен выпуск аппаратуры для радиоцентра и изготовлены первые советские телевизоры.
1943 — швейцарский химик Альберт Гофман открыл психотропные свойства ЛСД.
1947 — политик и мильтимиллионер Бернард Барух впервые употребил словосочетаний «холодная война» для характеристики отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом.
1964 — американская летчица Джеральдина Мок приземлилась в Германии, став первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара.
2003 — подписан Афинский трактат, по которому 10 новых стран стали членами ЕС.
16 апреля — День ангела
Имена для мальчиков по святцам 16 апреля: Марин, Никита.
Имена для девочек по православному календарю 16 апреля: Мария.
16 апреля — День рождения знаменитостей
1841 — украинский педагог, организатор народного образования Кристина Алчевская.
1889 — американский киноактер, режиссер, сценарист Чарли Чаплин.
1927 — Бенедикт XVI, 265-й Папа Римский.
1947 — легендарный американский баскетболист Карим Абдул-Джаббар.
Народные приметы на 16 апреля
В народном календаре 16 апреля -день Никиты. Считалось, что сегодня в плохом настроении просыпается Водяной, поэтому ему на реку в полночь нужно отнести угощение. Из-за этого в народе день 16 апреля иногда называли «Угощение Водяного».
Водяного угощали пшенной кашей, хлебом, вином и табаком. После этого рыбаки могли спокойно рыбачить на водоеме, а люди — купаться.
Народные приметы на 16 апреля следующие:
- Гром гремит 16 апреля — непогода задержится еще на несколько дней.
- Дождь на Никиту предвещает позднюю и холодную весну.
- Много березового сока — лето будет дождливым.
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