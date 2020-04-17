Politeka расскажет о самых интересных исторических событиях, днях рождения знаменитостей и о том, какой сегодня праздник

Вы также узнаете о том, что отмечают 17 апреля по народному календарю и у кого сегодня День ангела

Какой 17 апреля праздник в мире

В мире 17 апреля отмечают Всемирный день борьбы с гемофилией.

В Украине 17 апреля — День работников пожарной охраны. Таким образом украинские пожарные празднуют свой профессиональный праздник дважды в год — сегодня и 17 сентября — День спасателя.

Национальные праздники 17 апреля:

День противопожарной службы Казахстана

День независимости Сирии

День независимости Боснии и Герцеговины

День защиты детей в Японии

Шуточные праздники

Праздник ожидания принца на белом коне

День зубной феи

Исторические события 17 апреля: что интересного происходило

1722 — русский царь Петр I ввел налог на ношение бороды — 50 рублей в год.

1856 — город Квебек провозглашен столицей Канады.

1924 — создана голливудская киностудия «Metro-Goldwyn-Mayer».

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1941 — американский инженер Игорь Сикорский (происхождением из Украины) создал первый вертолет-амфибию.

1964 — американский автогигант Ford Motor выпустил новый «Ford Mustang» Автомобиль в 1996 был признан экспертами самой популярной машиной тридцатилетия.

1970 — в Киеве открыли дворец «Украина».

1991 — Верховный Совет Украинской ССР принял закн о реабилитации жертв политических репрессий.

17 апреля — День ангела

Имена для девочек по святцам 17 апреля: Мария.

Имена для мальчиков по православному календарю 17 апреля: Вениамин, Егор, Иван, Никита, Иосиф, Федор, Фома, Яков.

17 апреля — День рождения знаменитостей

1837 — американский банкир, создатель компании «Дженерал Электрик» Джон Морган.

1894 — первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев.

1897 — американский прозаик, драматург и эссеист, лауреат Пулитцеровской премии Торнтон Уайлдер.

1908 — американский актер Уильям Голден.

1959 — английский актер Шон Бин.

1969 украинский кинорежиссер и продюсер Максим Паперник.

1974 — британская исполнительница, бывшая вокалистка группы «Spice Girls» Виктория Бекхэм.

Народные приметы на 17 апреля

В народном календарем 17 апреля — Иосифа Певца. Этот день получил свое интересное название из-за того, что 17 апреля уже подавал голос сверчок и было слышно песни журавлей.

Возвращение журавлей означало, что зиме пришел конец, и погода повернула на лето. Пение этих птиц считали голосом предков.

Крестьяне, чтобы у них не болела спина от полевых работ, должны были 17 апреля выйти в поле и семь раз перевернуться с боку на бок.

17 апреля начинала цвести ольха, цветы которой использовали в лечебных целях.

Народные приметы на 17 апреля следующие:

Дождь 17 апреля — вся весна будет дождливой.

Береза ​​распустилась раньше ольхи — лето будет жарким.

Северный ветер на Иосифа обещал дождь.

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