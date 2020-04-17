Страстная пятница — самый скорбный день недели перед Пасхой, ведь это день распятия Иисуса Христа

Politeka.net расскажет о главных запретах и обычаях этого особого для верующих дня.

Откуда происходит название Страстная пятница?

В 2020 году Пасха приходится на 19 апреля, соответственно, Страстная пятница в этом году 17 апреля. В этот день верующие вспоминают ужасные страдания Спасителя, его казнь и погребение.

Свое название Страстная пятница получила от выражения «Страсти Христовы», то есть — муки, в которых закончилась земная жизнь Иисуса Христа.

Традиции Страстной пятницы

В последнюю пятницу перед Пасхой в храме не совершается литургия. В Страстную пятницу во время служений читают отрывки о событиях на Голгофе, вспоминая страдания Сына Божия. После чего, ровно в три часа дня, выносят Плащаницу.

Христиане соблюдают строгий пост, есть разрешается только во второй половине дня, после выноса Плащаницы, и только хлеб и воду.

Запреты Страстной пятницы

Кроме ограничений в питании, Страстная пятница имеет еще ряд запретов. Например, в этот день нельзя:

убирать в доме, стирать;

шить и вязать;

стричься, красить волосы;

рубить дрова и выполнять другую работу с металлическим инвентарем;

веселиться, громко смеяться, петь;

ругаться, ссориться;

употреблять алкоголь;

плевать на землю;

копать, пахать, полоть. Считается, что в Страстную пятницу прокалывать металлическими предметами землю — большой грех.

Что можно делать в Страстную пятницу

Страстная пятница — день, который хозяйки использовали для выпечки куличей и покраски яиц. Перед этой работой обязательно нужно прочитать молитву «Отче наш». Считается, что куличи и хлеб, испеченные в этот день, никогда не портятся и обладают целебными свойствами.

После службы на Страстную пятницу нужно принести в дом 12 горящих свечей, которые должны догореть до конца. С ними нужно обойти весь дом, чтобы весь следующий год жизнь семьи была счастливой.

Заговор на Страстную пятницу

Страстная пятница издавна использовалась нашими предками для различных ритуалов. Например, чтобы в вашей семье царили мир и согласие, нужно испечь вместе с куличами колобок из теста. Одну половинку его съесть, а другую хранить вместе с иконам течение года, сказав над ней следующую заговор: "Господи, спаси, сохрани, оборони. Ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Напомним, Страстная неделя 2020: что можно и нельзя делать по дням.

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