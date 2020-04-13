Пасха 2020 – это один из самых главных праздников в христианстве, который завершает Великий пост и Страстную неделю. В Украине издавна действуют правила, как отмечать этот день, что нужно и нельзя делать.

Когда будет Пасха 2020 в Украине

Дата у этого праздника меняется каждый год, “плавая” в промежутке между 4 апреля и 8 мая, но всегда приходится на воскресенье. Священники определяют, когда нужно праздновать Пасху, по специальным календарям – пасхалиям. В 2020 году православные украинцы будут отмечать Пасху 19 апреля. Это государственный выходной, как и второй день — 20 апреля.

По Пасхе рассчитывают и другие важные даты, легко определить за сколько или через сколько дней после нее будет тот или иной праздник. К примеру, Великий пост начинается за семь недель до праздника. Пасха 2020 также влияет на то, когда в 2020 году будет Вознесение Господне — оно наступит через 40 дней, 28 мая. Троицу празднуют через 50 дней – 7 июня.

Что означает Пасха 2020

Праздник посвящен великому событию – Воскресению Иисуса Христа из мертвых. Название происходит от иудейского праздника “Песах”, когда евреи отмечают освобождение из египетского рабства и исход в Землю Обетованную. Эти события стали прообразом спасения всего человечества через смерть Сына Божьего на Кресте. В итоге праздник называют Пасхой, потому что предательство Иуды и суд над Христом произошли как раз перед еврейским праздником, а Воскресение – в праздничную ночь.

У православных Пасха 2020 считается самым главным праздником, тогда как протестанты и католики отводят эту роль Рождеству. Православные священники объясняют: самое главное – не рождение Иисуса Христа на свет, а его жертва на Голгофе и воскресение из мертвых. Таким образом Господь восстановил связь с человечеством, разорванную первородным грехом. Поэтому христиане приветствуют друг друга словами: “Христос Воскрес” — “Воистину воскрес”.

Пасху принято отмечать 40 дней, первая неделя называется Пасхальной или Светлой седмицей. Стоит отметить, что во время Великого поста христиане очищают свое тело и душу от всего дурного. Особенно строгие запреты действуют на Страстную пятницу, накануне Пасхи. Если же Великая Пасха попадает на Благовещение – празднование устраивают особенно торжественное.

Пасхальные традиции и обычаи

Во все времена христиане ходили в церковь на праздничную службу, но Пасха 2020 может стать исключением. Дело в том, что по всей Украине действует карантин, в рамках которого запрещены любые массовые мероприятия. Украинские священники заявили, что будут проводить службы в закрытом режиме, а все происходящее – транслировать в интернете и на телеканалах. В частности, верующим обещают показать в YouTube, что будет происходить на Пасху в Киево-Печерской, Святогорской и Почаевской лаврах.

В Украине принято освящать “паски”, яйца и другую еду – священники читают молитвы и окропляют все, что принесли верующие. Таким образом они благословляют пищу и дают официальное разрешение кушать блюда, которые были запрещены в пост. Сразу после литургии и причастия христиане разговляются – впервые едят не постные продукты, как правило, накрывают богатый стол и обедают всей семьей.

В народе считают, что если человек умирает в день Пасхи – его душа отправляется прямо на Небеса.

Много интересных традиций связаны с вареными яйцами. Издавна украинцы красят или расписывают скорлупу, “писанки” даже стали народным искусством. После освящения принято играть в пасхальную игру – стучаться яйцами со знакомыми. Если крашанка разбивается – яйцо нужно тут же съесть. А вот самые крепкие экземпляры, проверенные в нескольких “боях”, принято хранить целый год, как оберег от болезней и сглаза. Скорлупу от разбитых яиц лучше сохранить до конца пасхального периода.

Детей защищают от сглаза особым способом: нужно перекрестить малыша освященным яйцом и произнести заговор: «Как это яичко никто никогда не сглазит, так и (имя) никто никогда не сглазит». В народе верят, что защита подействует, если ребенок поцелует скорлупу.

Есть интересный обычай, связанный с куличами. На праздник Воскресения Христова девушка может попробовать 12 куличей от разных хозяек – после этого она может рассчитывать на скорую свадьбу, а также крепкий и счастливый брак с возлюбленным мужчиной.

Пока идет Страстная неделя, священники разрешают звонить в колокола всем желающим. Считается, что это приносит здоровье на весь год.

Пасха 2020 — радостный праздник, который нужно встретить с хорошим, бодрым настроением и светлыми мыслями. Священники призывают в этот день забыть обо всех былых обидах и простить недругов.

Что нельзя делать на Пасху 2020

Самое главное в Пасху – не злиться, не ссориться и не грустить. Помните, что церковь осуждает сквернословие и всяческие сплетни. Большой грех – выбрасывать еду, освященную в храме.

На Пасху нужно отдыхать, разговляться и вспоминать о деяниях Христа, этот праздник лучше целиком посвятить семье и Богу. В связи с этим запрещена любая работа, включая стирку, уборку, уход за домашним скотом. Пасха – это выходной, поэтому можно отложить все дела, как минимум, до понедельника. Работать можно только в самых крайних случаях.

В этот праздник нельзя много спать, как мужчинам, таки женщинам: нужно рано вставать, чтобы идти в храм. Кроме того, в народе говорят, что спящих людей ждет большая неудача: если в праздник заснул хозяин – в поле пострадает пшеница, а если хозяйка – лён.

В день праздника не рекомендуется печь куличи и красить яйца. Как правило, украинцы стараются закончить все приготовления за Страстную неделю. То же касается генеральной уборки – ее лучше закончить, пока не наступил Чистый четверг. Идеальный день, чтобы убираться – среда в последнюю неделю перед Пасхой.

Кроме того, категорически нельзя делать следующее:

злоупотреблять пищей и пить много алкоголя.

ходить на кладбище;

венчаться;

отмечать день рождения или устраивать

празднования других событий;

гадать;

давать деньги в долг;

выносить мусор, избавляться от старых вещей;

мыться или купаться (даже мыть голову);

стричься;

ругаться;

шуметь, громко слушать музыку;

шить;

стирать.

Некоторые считают, что беременным нужно соблюдать особенные ограничения, но это только суеверия. Раньше семья старалась прятать женщину до самых родов, чтобы ее или ребенка не сглазили. Поэтому, например, беременных не отпускали помолиться в церкви, и не только на Великую Пасху. На самом деле в этом нет ничего страшного.

Пасха 2020: что положить в пасхальную корзину

Обязательные составляющие пасхального корзины — это творожная и сдобная паски, а также крашеные яйца. Блюда имеют важное сакральное значение. Творожная паска делается в форме пирамиды, что символизирует гору Голгофу, на которой распяли Иисуса Христа. Сдобная пасха, которая долго остается свежей, символизирует жизнь Иисуса среди людей.

Крашеные яйца является символом победы жизни над смертью. С ними связывают историю о Деве Марии, которая сообщила римскому императору о воскресении Христа. Правитель не поверил ей, и тогда она преподнесла ему яйцо. Оно сразу окрасилось в красный цвет, подтверждая ее слова.

В корзину можно добавить и другую еду, но чего нельзя делать - класть туда алкогольные напитки.

Народные приметы на Пасху

Пасха 2020 поможет предсказать будущее и подскажет, к чему готовиться в ближайшее время. Приводим список самых популярных примет:

Если на Пасху небо ясное и солнце играет – ждите хороший урожай и теплое лето;

Идет дождь на Пасху – уродится много ржи, в понедельник – будет дождливая весна;

Пасмурная погода – к холодному лету;

Началась гроза – в этом году будет поздняя и теплая осень;

Выпал снег – будет богатый урожай;

Ударили морозы – к теплому и затяжному лету;

Муха упала в блюдо – скоро будет свидание, чешутся губы – к поцелую;

Слышно кукушку – к удачному замужеству, а если ворону – к болезненному расставанию;

Девушка проспала пасхальную службу – неудачно выйдет замуж.

Напомним, Страстная неделя 2020: что можно и нельзя делать по дням.

Как сообщала Politeka, Страстная неделя 2020: история, значение, традиции и запреты праздника.

Также Politeka писала, Пасха 2020 в Украине: когда наступит православная, католическая и еврейская.