Politeka расскажет о самых интересных исторических событиях, днях рождения знаменитостей и о том, какой сегодня праздник

Вы также узнаете о том, что отмечают 19 апреля по народному календарю и у кого сегодня День ангела

Какой 19 апреля праздник в мире

19 апреля православные христиане отмечают Пасху в 2020 году.

В мире 19 апреля отмечают замечательный праздник — День подснежника. Этот праздничный день был основан в Англии в 1984 году. В разных странах подснежники цветут с января по апрель — в зависимости от климатической зоны. В Украине подснежники цветут до 21 марта, но это совсем не повод отказываться сегодня от празднования.

Шуточные праздники

Праздник уверенности в завтрашнем дне

День дружбы с котом

Исторические события 19 апреля: что интересного происходило

1563 — в Москве начала работать типография Ивана Федоровича (Федорова).

1783 — указом Екатерины II Крым присоединен к России (автор текста князь Потемкин получил титул Таврического).

1997 — баскетболист Роберт Пэриш установил рекорд НБА, выйдя на игру с «Чикаго Буллз» в возрасте 43 года 231 день.

2000 — в Центральной Румынии открыли самое большое в Европе месторождение золота.

2007 — 27-летняя жительница алжирской провинции Бумердес родила сразу восьмерых детей — мальчика и семь девочек.

Каменских показала «сладкие» формы в пикантном наряде: «Теперь стало горячо»

1967 — члены группы «Битлз» подписали контракт, по которому они обязывались не оставлять группу в течение десяти лет.

1971 — СССР запустил первую в мире космическую станцию ​​«Салют-1».

2005 — Бенедикт XVI стал 265-м Папой Римским.

19 апреля — День ангела

Имена для девочек по православному календарю 19 апреля не упоминаются.

Имена для мальчиков по святцам 19 апреля: Григорий, Иван, Павел, Иаков.

19 апреля — День рождения знаменитостей

1972 — бразильский футболист, нападающий Ривалдо.

1979 — американская киноактриса Кейт Хадсон.

1979 — украинский спортсмен-стронгмен, чемпион Украины по пауэрлифтингу Дмитрий Халаджи.

1987 — российская теннисистка, первая ракетка мира в 2005 и 2007 годах Мария Шарапова.

Народные приметы на 19 апреля

В народном календаре 19 апреля — Евтихий Тихий и Ярема Пролетный. Погода в этот день позволяла определить, каким будет будущий урожай зерновых культур.

19 апреля уже начинали цвести яблони, цвет которых ассоциировался с девичьей невинностью и красотой. Девушки на Евтихия начинали готовиться к свадьбам.

По преданию, святой Евтихий исцелял болезни и не отказывался помогать даже пьяницам и бездомным. Поэтому 19 апреля люди обращались к святому с просьбой исцелить их и родных от различных недугов.

Народные приметы на 19 апреля следующие:

Туман утром 19 апреля — до конца апреля будет сухая погода.

Утки уже прилетели — летом будет засуха.

Вороны вьют гнезда высоко — жди наводнения.

Напомним, Страстная неделя 2020: что можно и нельзя делать по дням.

Как сообщала Politeka, Страстная неделя 2020: история, значение, традиции и запреты праздника.

Также Politeka писала, Пасха 2020 в Украине: когда наступит православная, католическая и еврейская.