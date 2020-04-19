Politeka расскажет о самых интересных исторических событиях, днях рождения знаменитостей и о том, какой сегодня праздник
Вы также узнаете о том, что отмечают 19 апреля по народному календарю и у кого сегодня День ангела
Какой 19 апреля праздник в мире
19 апреля православные христиане отмечают Пасху в 2020 году.
В мире 19 апреля отмечают замечательный праздник — День подснежника. Этот праздничный день был основан в Англии в 1984 году. В разных странах подснежники цветут с января по апрель — в зависимости от климатической зоны. В Украине подснежники цветут до 21 марта, но это совсем не повод отказываться сегодня от празднования.
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Исторические события 19 апреля: что интересного происходило
1563 — в Москве начала работать типография Ивана Федоровича (Федорова).
1783 — указом Екатерины II Крым присоединен к России (автор текста князь Потемкин получил титул Таврического).
1997 — баскетболист Роберт Пэриш установил рекорд НБА, выйдя на игру с «Чикаго Буллз» в возрасте 43 года 231 день.
2000 — в Центральной Румынии открыли самое большое в Европе месторождение золота.
2007 — 27-летняя жительница алжирской провинции Бумердес родила сразу восьмерых детей — мальчика и семь девочек.
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1967 — члены группы «Битлз» подписали контракт, по которому они обязывались не оставлять группу в течение десяти лет.
1971 — СССР запустил первую в мире космическую станцию «Салют-1».
2005 — Бенедикт XVI стал 265-м Папой Римским.
19 апреля — День ангела
Имена для девочек по православному календарю 19 апреля не упоминаются.
Имена для мальчиков по святцам 19 апреля: Григорий, Иван, Павел, Иаков.
19 апреля — День рождения знаменитостей
1972 — бразильский футболист, нападающий Ривалдо.
1979 — американская киноактриса Кейт Хадсон.
1979 — украинский спортсмен-стронгмен, чемпион Украины по пауэрлифтингу Дмитрий Халаджи.
1987 — российская теннисистка, первая ракетка мира в 2005 и 2007 годах Мария Шарапова.
Народные приметы на 19 апреля
В народном календаре 19 апреля — Евтихий Тихий и Ярема Пролетный. Погода в этот день позволяла определить, каким будет будущий урожай зерновых культур.
19 апреля уже начинали цвести яблони, цвет которых ассоциировался с девичьей невинностью и красотой. Девушки на Евтихия начинали готовиться к свадьбам.
По преданию, святой Евтихий исцелял болезни и не отказывался помогать даже пьяницам и бездомным. Поэтому 19 апреля люди обращались к святому с просьбой исцелить их и родных от различных недугов.
Народные приметы на 19 апреля следующие:
- Туман утром 19 апреля — до конца апреля будет сухая погода.
- Утки уже прилетели — летом будет засуха.
- Вороны вьют гнезда высоко — жди наводнения.
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