Качественно составленное резюме — первый шаг на пути к получению работы. Это ключ, который может открыть перед соискателем двери на собеседование. Но как «зацепить» работодателя, как составить грамотный документ и выгодно «продать себя»? Для этого стоит ознакомиться с примерами и шаблонами, основными правилами составления резюме.

Большинство из нас периодически находится в поиске новой работы. Но как зарекомендовать себя еще до встречи с работодателем? Создать действительно цепляющее, классное резюме, после ознакомления с которым, любая компания захочет взять вас в коллектив. Как создать что-то подобное, рассмотрим дальше.

Что такое резюме и для чего оно нужно

Резюме, в переводе с французского (resume), означает «сводка». Это своеобразный документ, информационный лист, в котором автор указывает основную информацию о себе: опыт работы (трудовой стаж), образование, профессиональные качества и т.д. Чаще всего, резюме требуется при приеме на работу. Согласно данному документу, работодатель (HR отдел), может ознакомиться с кандидатом на вакансию еще до собеседования.

Структура резюме

Чаще всего, резюме имеет устойчивую форму — стандартный формат (шаблон). Оно состоит из нескольких разделов, каждый из которых призван максимально раскрыть основные стороны кандидата. Если резюме составляется для конкретной вакансии, в него не стоит включать такие данные, которые не имеют отношение к предлагаемой работе (например, в резюме грузчика не стоит вносить информацию о скорости набора текста).

Стандартное резюме должно в себя включать:

ФИО;

фотографию;

контактную информацию (номер телефона, почту, скайп);

стаж (опыт) работы, с указанием нескольких последних мест работы (около трех);

описание основных профессиональных навыков;

занятость (полный или неполный рабочий день, частичная занятость, фриланс, удаленная работа);

знание языков;

описание образования (кроме дипломов, указываются сертификаты, курсы, желательно вписать и альма-матер, например, Киевский национальный университет имени Т. Шевченка);

основные достижения (которые относятся к вакансии), а также рекомендации (при наличии).

Некоторые рекомендуют также указывать краткое описание должности, на которую кандидат претендует. Это обусловлено тем, что крупные компании, порой, набирают сотрудников разных специализаций, и HR специалисту это значительно упрощает работу.

Что стоит выделить, а чего не стоит вписывать в резюме

Кроме стандартных пунктов, в резюме стоит выделить профессиональные качества. Например, бухгалтер должен указать уровень профессионализма (skill) в сфере компьютерных программ, может подчеркнуть, что у него аналитический склад ума, и он хорошо знает налоговое законодательство. Хорошего бухгалтера также определяет стаж работы в крупных компаниях, это особенно стоит подчеркнуть.

В свою очередь, для юриста будет преимуществом, если тот выделит из «серых» данных своего резюме профессиональные достижения. Например, если это адвокат, количество выигранных исков, если частный консультант, количество «довольных» клиентов и т.д.

Далеко не всегда стоит указывать хобби и увлечения, это актуально крайне редко. Об этом можно вспомнить работникам социальных служб, психологам, художникам, дизайнерам. В данном случае, работодателю будет полезно узнать немного больше о личностных характеристиках соискателя.

При составлении резюме крайне нежелательно указывать личное отношение к определенным вещам. Например: «терпеть не могу курение», «не переношу алкоголь», «не люблю толстых людей» и т.д.

Также не стоит «накручивать» свои таланты, опыт работы, способности, или что-то выдумывать. Относительно указанных данных, выставляются требования к кандидату, поэтому можно не только опозориться, но, что еще хуже, взять на себя больше обязанностей, чем изначально предполагал менеджер по поиску персонала.

Важно: любое резюме должно максимально кратко, лаконично и объемно описывать те качества соискателя, которые пригодятся ему при выполнении конкретных задач на определенной должности.

Это обусловлено тем, что в HR отдел приходят десятки, а иногда и сотни резюме. Детально вычитывать каждое, разумеется, никто не будет, особенно, если автор даже не может грамотно «продать» себя.

Так, например, если человек занимается написанием текстов и отправляет свое резюме на вакансии «копирайтер», кроме основных данных, ему стоит также указать такую дополнительную информацию:

эффективность (какой объем работы готов выполнить в день без потери качества контента);

скорость печати (иногда, это проверяют на собеседованиях);

сферы, в которых автор компетентный, или неплохо разбирается;

гибкость (способность оперативно переключится из одной задачи на другую);

исполнительность (готовность «засидеться» на работе «до победного») и т.д.

Шаблоны резюме

Создание авторского резюме в разы упрощается, если готовить его, используя шаблон или пример. Для этого некоторые источники предлагают бланк. Так, можно скачать примеры, подточенные под определенное резюме. Процесс заполнения такого бланка занимает всего несколько минут, готовое резюме можно отправлять на адрес работодателя.

Важно: большинство онлайн платформ по поиску работы предлагают пройти авторизацию и создать резюме, просто заполняя специальные поля (пол, возраст, стаж работы и т.д.). Для этого не нужно искать образцы.

Роль фото в резюме невозможно переоценить. С фотографией хорошего качества, шансов быть принятым компанией на собеседование значительно больше.

Простой бланк резюме выглядит так:

На каком языке лучше составлять резюме

Украина имеет свой родной, официальный язык! Любые деловые, а уж тем более государственные коммуникативные процессы должны осуществляться на украинском языке. Данное правило подкрепляется законодательством, и с каждым годом становится «принятой» нормой.

Конечно, многие соискатели скажут: «но почему же тогда многие вакансии составляются на русском»? Все дело в корпоративной этике, традициях и устоях конкретной компании. Также, если вакансию создает русскоязычный человек, то, соответственно, и предложение будет звучать на русском. Совсем не обязательно подстраиваться под вакансию, пишите так, как вам удобно.

Актуальная информация о резюме 2019

Практически каждый житель Украины, который хотя бы раз искал работу с помощью компьютера и интернета знает, что существует множество платформ, где работодатели публикуют свои вакансии. Например:

Work.ua;

Rabota.ua;

Jobs.ua;

HH.ua.

На данных сайтах можно быстро и бесплатно найти работу. Для этого пишется онлайн резюме (заполняется готовый бланк (образец), предоставленный конкретной платформой), и отправляется в виде отклика на определенную вакансию, выбранную соискателем.

Также на таких своеобразных биржах имеются советы по составлению правильного, цепляющего резюме, рекомендации как правильно преподнести себя на собеседовании и т.д.

Оформление онлайн резюме занимает порядка 15 минут. Стоит также залить фото, соискатели без фотографии, очень часто, остаются без предложения со стороны работодателя.

Осуществить поиск работы можно в любом месте, где есть интернет, с любого устройства.

Недостатки создания резюме на сайтах бирж:

необходимость на каждой бирже создавать отдельное резюме из-за невозможности сохранить или перенести уже созданный информационный документ;

отсутствие возможности отправить готовое резюме на почту работодателя;

рассылки вакансий (иногда, приходится добавлять надоедливые сообщения в спам);

невозможность распечатать файл.

Специалисты по подбору персонала утверждают, что лучшим решением является обзавестись несколькими экземплярами бумажных резюме, создать отдельный файл в электронном виде, а также зарегистрироваться на нескольких биржах.

Небольшой вывод

Правильное составление резюме — дело несложное, главное найти хороший пример оформления. Грамотно составленный документ способен заинтересовать работодателя даже в том случае, если сам кандидат, как специалист, не самый лучший.

В резюме стоит максимально узко и конкретно описать свои сильные стороны, но в рамках конкретной вакансии, профессии. Хорошее резюме должно рассматриваться за 30 секунд, максимум — 1 минуту.

Оформление резюме — это только первый шаг. Далее необходимо проявить настойчивость и активность. Желающий найти работу, порой, за один день отправляет запрос в десятки компаний. Некоторые работодатели могут неделями не отвечать на ваше резюме, поэтому, иногда, стоит брать ситуацию в свои руки и звонить, писать, но не надоедать.

Удачная презентация себя поможет только в базовом отборе, это стоит учитывать. Дальше нужно будет пройти собеседование, а также испытательный срок (необходим, чтобы работодатель оценил, насколько хорошо новичок справляется с поставленными задачами).

Получить работу своей мечты и сделать жизнь лучше — совершенно не сложно, нужно действовать!