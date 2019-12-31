Празднование Нового Года в СССР закрепила многие традиции, которые сохранились по сей день

Празднование Нового года в СССР разрешили только в послевоенное время, в 1947 году, тогда же 1 января был сделан выходным днём. До этого считалось, что ёлку ставят только «буржуйские подпевалы», которые в тайне от советской власти праздную «старые царские праздники».

Ёлку вернули только в 1947 году, и через несколько лет установка новогодней ёлки дома уже стало традицией. Вполне нормальным считалось просто поехать в лес и срубить ёлочку — которую часто присматривали ещё осенью или даже летом, ведь на рынках тогда продавался мусор, а не елка.

Также в СССР не существовало и толковых подставок под ёлки, тут делали кто во что горазд — кто-то сбивал из досок деревянную крестовину, кто-то сыпал в ведро песок, а кто-то крепил ёлку к привязанной к табуретке кастрюле с водой.

Где-то в семидесятые годы появилась традиция встречать Новый год у телевизора — к тому времени телевизоры уже довольно массово распространились, стали появляться передачи вроде «Голубого огонька», а в 1970 году Брежнев впервые в СССР зачитал «новогоднее обращение к народу».

В 1986 году произошло интересное событие — Горбачёв поздравил с Новым годом США, а жителей СССР с Новым годом поздравил американский президент Рейган.

К созданию новогоднего стола советские граждане начинали готовиться заранее, за несколько недель, если не месяцев — новогодние продукты были дефицитными, и покупать их нужно было задолго до застолья.

Если вы успели отстоять несколько очередей за дефицитной колбасой и тортами, а также заранее (ещё осенью) позаботились о приобретении нужных консервов, то ваш новогодний стол мог выглядеть примерно так — салат оливье, селедка под шубой, салат «мимоза», нарезка из 2-3 видов колбасы, бутерброды со шпротами и красной икрой, консервированные овощи из банок (со свежими в СССР было сложно).

На десерт — торт, мандарины и конфеты, из алкоголя — советское шампанское, водка и красное сухое вино (если удавалось достать). Опционально могло быть горячее — чаще всего печеная в духовке курица с картошкой либо буженина.

На Новый год в СССР было принято ходить в гости — к чему тоже начинали готовиться задолго до. В гостях нужно было обязательно показать себя с лучшей стороны — мужчина должен был быть в костюме или как минимум в наглаженной рубашке, а женщинам было принято приходить «с причёсками» — в предновогодние дни парикмахерские работали в усиленном режиме.

Неплохим подарком считалось угощение к столу — покупной торт, набор пирожных (в который обычно входили «картошка», «грибочки», песочные корзиночки с кремом и нарезанный бисквит), фрукты или какое-нибудь грузинское вино. Также можно было принести коробку конфет или просто пакет мандаринов.

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