Андрей Билецкий раскрыл подробности массовых протестов под стенами Верховной Рады

В последние дни недовольные украинцы активно протестуют под стенами парламента против принятия закона об открытом рынке земли. Участие в бессрочном митинге также принимает и «Национальный корпус». Как сообщает Politeka, лидер движения Андрей Билецкий рассказал в интервью Politeka-Online о том, чего хотят добиться протестующие.

Он подчеркнул, что на кону стоит продажа земли, то есть «последнего ресурса, который в значительной мере принадлежит украинцам и украинскому государству». Лидер «Нацкорпуса» подчеркнул, что новый закон позволит этому ресурсу попасть в руки украинских олигархов и зарубежных транснациональных корпораций.

По словам Билецкого, Украина не получит от продажи своей земли никакой выгоды. В связи с этим он подчеркнул, что акция протеста будет бессрочной.

«До пояснений новой власти, будут ли они полноценно рассматривать документ, исчезнет ли оттуда продажа земли, в том числе иностранцам, исчезнут ли нормы про 210 тысяч гектаров земли…и много других вопросов», - отметил Билецкий.

Он также рассказал о столкновениях протестующих с правоохранителями, подчеркнув, что распространяемая информация не соответствует действительности. Билецкий подчеркнул, что самые первые столкновения были спровоцированы так называемой «зачисткой», которую устроили силовики.

«На абсолютно спокойно стоящих людей кинули приблизительно полторы тысячи ментов – это вряд ли можно назвать полицией – с трех подворотен, которые атаковали, сломали палатки, арестовали и побили несколько десятков людей и именно после этого собралось 500-800 людей, которые уже противостояли полиции», - пояснил лидер «Нацкорпуса».

Ранее мы писали о том, что Андрей Билецкий и Давид Арахамия сцепились под стенами Верховной Рады на фоне продолжающегося митинга.

Недовольные украинцы продолжают протестовать под зданием парламента из-за земельной реформы. В митинге активно участвует «Национальный корпус» под предводительством Андрея Билецкого. Днем в среду, 18 декабря, к протестующим вышел глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. В результате между ним и Билецким развязался спор.

Так, лидер «Нацкорпуса» обвинил нардепа в разгоне протестующих при помощи полиции, на что Арахамия заявил, что глава МВД Арсен Аваков оказывает влияние на «Национальный корпус».

Билецкий резко опроверг эти обвинения.

Напомним, Билецкий предупредил Зеленского о фатальной ошибке.

Как сообщала Politeka, Билецкий срочно обратился к украинцам из-за ситуации на Донбассе.

Также Politeka писала, что Андрей Билецкий раскрыл правду о Золотом-4: «Люди без хлеба, скорая не приезжает…».