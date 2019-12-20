"Реформа рынка земли ни в чем не отвечает интересам Украины"

Новая власть устраивает красивые представления для телевизора, однако в реальной жизни поступает совсем не «красиво»

Как сообщает Politeka, о своих ожиданиях от команды Владимира Зеленского рассказал в интервью Politeka-Online лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Комментируя тему массовых протестов украинцев против закона об открытом рынке земли, Билецкий рассказал о дальнейших планах «Нацкорпуса». По его словам, сейчас все зависит от действий власти.

«В данный момент я вижу одну и ту же картину: соврали, красиво показали по телевизору – сделали некрасиво то, что планировали. И так абсолютно во всем», - возмутился лиедр «Нацкорпуса».

Он отметил, что изначально тема с открытым рынком земли тоже начиналась «красиво»: правительство обещало тщательно разобраться в этом вопросе, а Зеленский дважды подчеркивал, что землю не будут продавать иностранцам.

«А имеем абсолютно противоположную картину. Имеем реформу, которая ни в чем в данный момент не отвечает интересам Украины…Для того, чтобы открыть рынок земли, у тебя должен быть покупатель», - подчеркнул Билецкий.

Он отметил, что все другие страны с открытым рынком земли изначально создавали специальные организации, которые выкупали участки у граждан и занимались их дальнейшей продажей, а также Национальные земельные банки, которые выдают фермерам кредиты на покупку земли. В качестве примера лидер «Нацкорпуса» привел Францию. При этом он отметил, что правительство до сих пор не озаботилось созданием соответствующих структур.

«То есть у нас некому покупать и правительство не попыталось создать инструменты, чтобы можно было покупать», - подытожил Билецкий.

Ранее Андрей Билецкий раскрыл подробности массовых протестов под стенами Верховной Рады.

Он рассказал о столкновениях протестующих с правоохранителями, подчеркнув, что распространяемая информация не соответствует действительности. Билецкий подчеркнул, что самые первые столкновения были спровоцированы так называемой «зачисткой», которую устроили силовики.

Напомним, Билецкий предупредил Зеленского о фатальной ошибке.

Как сообщала Politeka, Билецкий срочно обратился к украинцам из-за ситуации на Донбассе.

Также Politeka писала, что Андрей Билецкий раскрыл правду о Золотом-4: «Люди без хлеба, скорая не приезжает…».